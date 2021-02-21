شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير ليفربول تطالب بتسريح مهاجمي «الريدز».. و«صلاح» الناجي الوحيد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انفجر بركان الغضب داخل قلوب جماهير ليفربول الإنجليزي عقب الخسارة أمام إيفرتون، مساء اليوم، داخل معقل الريدز «الآنفيلد» بهدفين نظيفين.

وأجمع عدد كبير من الجماهير الحمراء على موقع التواصل الاجتماعي، على رحيل الخط الهجومي للفريق باستثناء محمد صلاح، الذي يعد بعيدا عن دائرة الهجوم من قبل جماهير ليفربول.

وكتب أحد المشجعين: محمد صلاح هو اللاعب الوحيد في الهجومي الثلاثي الذي يجب علينا الاحتفاظ به، يجب رحيل فينالدوم والتعاقد مع مهاجمين ولاعبين في خط الوسط وقلب دفاع في الصيف.

وقال آخر، إن ليفربول يمتلك حاليا النجم المصري محمد صلاح في الخط الهجومي بمفرده، إذا لم يسجل صلاح فالمهاجمان ماني وفيرمينو يخلدان في النوم.

وأضاف آخر، صلاح لاعب جيد، ولكن غوصه الكثير يفسد كل شىء، قاصدا أن النجم المصري يحاول السقوط كثيرا داخل منطقة الجزاء.

وتابع مشجع ثالث، صلاح أفضل لاعب في ليفربول هذا الموسم، الإصابات هي مشكلتنا الرئيسية، لكن حقيقة أننا لا نستطيع التسجيل إلا إذا قدم صلاح لحظة من السحر، ولا يمكننا خلق أي شيء ضد الفرق التي تكون خلفنا، أمر مقلق للغاية.

وأضاف مشجع آخر: «إذا لم يتمكن ليفربول من حصد دوري أبطال أوروبا، أعتقد أن صلاح أو ماني أحدهما سيرحل».

جماهير ليفربول تطالب بتسريح مهاجموا "الريدز" خسارة معركة إيفرتون.. (صور)

جماهير ليفربول تطالب بتسريح مهاجموا "الريدز" خسارة معركة إيفرتون.. (صور)

جماهير ليفربول تطالب بتسريح مهاجموا "الريدز" خسارة معركة إيفرتون.. (صور)

جماهير ليفربول تطالب بتسريح مهاجموا "الريدز" خسارة معركة إيفرتون.. (صور)