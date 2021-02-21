شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار التسويق بالزمالك: مبيعات قميص فرجاني ساسي تساهم في تجديد تعاقده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور خالد رفعت، مستشار التسويق والتعاقدات بنادي الزمالك، أن تجديد عقد التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مطلب رئيسي في النادي ومجلس الإدارة، موضحًا أن المفاوضات بدأت مع اللاعب من أجل تجديد تعاقده.

وأضاف رفعت، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هناك خبر قريب مفرح للجماهير عن تجديد ساسي، مشيرًا إلى أن كل الأفكار مطروحة منذ فترة، وهناك أفكار بخصوص مبيعات تيشرت فرجاني ساسي، وتكون هذه الفكرة لتقديم الدعم من قبل الجمهور لتوفير مبلغ للتفاوض، مؤكدًا أن ما يتم التفكير فيه تسويق منتجات النادي والرعاة والإعلانات التلفزيونية.

وأشار إلى أن الأفضل أن يساند الجمهور في أفكار تسويقية من شراء منتجات، مؤكدًا أن بيع التيشيرتات موجودة في كل العالم، إلا أن الأمر مرتبط بأفكار وقوانين دولة وأفكار تسويقية تُدرس لتقديم الغرض.