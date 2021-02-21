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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق مركز شباب شطورة بدوري مراكز الشباب في نسخته الثامنة، للمرة الثالثة على التوالي، على مستوى محافظة سوهاج.

ولعب شطورة مباراته النهائية أمام مركز شباب بني حميل بالبلينا، وتغلب عليه بهدفين مقابل هدف واحد.

وتألق اللاعب عبدالله مدحت عبدالحليم، وأنقذ فريق شطورة من هدف محقق، فيما أحرز اللاعبين على يوسف وحسين القرياتي هدفي شطورة.

وبرز الدور الذي لعبه محمد كمال عسكر، المدير الفني للفريق، وتوجيهات خالد خلاف، مدرب الفريق، الذي وضع خطة للتحمل البدني، نفذها سيد مكي مدرب الأحمال.

وبذلك يستعد فريق مركز شباب شطورة لخوض منافسات بطولة الجمهورية في القاهرة.

وأكد المدير الفني للفريق أن مركز الشباب يجهز لحفل كبير بملعب شطورة للاحتفاء بأبطال كرة القدم.

شطورة يفوز على بني حميل ويتوج بطلًا لدوري مراكز الشباب بسوهاج

شطورة يفوز على بني حميل ويتوج بطلًا لدوري مراكز الشباب بسوهاج

شطورة يفوز على بني حميل ويتوج بطلًا لدوري مراكز الشباب بسوهاج