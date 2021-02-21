شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز مصري.. محمد طاهر يحقق برونزية بطولة الفروسية ويتأهل لـ «طوكيو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل نجم المنتخب الوطني للفروسية البطل محمد طاهر زيادة، كتابة التاريخ وتحقيق الإنجازات في الفروسية بعدما حقق المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة «sun shine 4 stars» للفروسية المقامة بإسبانيا.

ونجح نجم المنتخب المصري في حصد الميدالية البرونزية في منافسات قفز الحواجز في البطولة بعد المستوى الرائع الذي قدمه في البطولة.

وسبق لبطل مصر محمد طاهر زيادة، في كتابة اسمه ضمن المتأهلين لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو الصيف المقبل مع المنتخب المصري للفروسية في إنجاز لم يتحقق منذ ٦٠ عاما.