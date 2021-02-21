شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري الإنجليزي بعد هزيمة ليفربول أمام إيفرتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انتهت مباراة ليفربول ضد إيفرتون، على ملعب أنفيلد في الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي، بهزيمة الريدز بنتيجة 2-0.

بهذه النتيجة يحتل ليفربول المركز السادس في الدوري برصيد 40 نقطة من 25 مباراة، ورفع إيفرتون رصيده إلى 40 نقطة ويليه في الترتيب بالمركز السابع ولكن فارق الأهداف لصالح ليفربول بينما لعب إيفرتون مباراة أقل.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي: