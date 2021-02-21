اخبار الرياضه

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد هزيمة ليفربول أمام إيفرتون

0 نشر
أحمد جودة 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب بعد هزيمة أمام إيفرتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

انتهت مباراة ليفربول ضد إيفرتون، على ملعب أنفيلد في الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي، بهزيمة الريدز بنتيجة 2-0.

بهذه النتيجة يحتل ليفربول المركز السادس في الدوري برصيد 40 نقطة من 25 مباراة، ورفع إيفرتون رصيده إلى 40 نقطة ويليه في الترتيب بالمركز السابع ولكن فارق الأهداف لصالح ليفربول بينما لعب إيفرتون مباراة أقل.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي:

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    176,333

  • تعافي

    136,490

  • وفيات

    10,201

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا