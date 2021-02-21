شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الزمالك تفتح تحقيقًا بعد واقعة «روقا» بمطار القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قررت إدارة نادي الزمالك التحقيق مع المسؤول عن إنهاء أوراق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والخاصة بالتأشيرات وجوازات السفر وذلك بعد الخطأ الذي وقع اليوم وتسبب في عدم سفر محمد أشرف «روقا» مع بعثة الفريق للسنغال.

وأكدت إدارة النادي أن هناك تحقيقا سيتم عقب عودة الفريق من السنغال وذلك لمعاقبة المخطئ ولتفادي تكرار مثل هذه الأخطاء في الفترة القادمة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة مضيفه تونجيت السنغالي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وغادرت بعثة الزمالك القاهرة مساء اليوم في طريقها إلى السنغال بطائرة خاصة في رحلة تستغرق 8 ساعات حيث ستمكث البعثة ترانزيت في الجزائر للتزود بالوقود ثم تتوجه إلى داكار العاصمة السنغالية.