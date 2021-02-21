شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تنقذ ريال مدريد من «الإفلاس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ذا تايمز» البريطانية، عن وجود مفاوضات بين نادي ريال مدريد والسعودية، بهدف إبرام اتفاق، سيضخ في خزانة الفريق الملكي 150 مليون يورو خلال 10 سنوات، وهي خطة من بطل إسبانيا لمواجهة الأزمة التي تسبب فيها فيروس كورونا.

وحسب التقرير، فإن ريال مدريد في مفاوضات لعقد شراكة مع «القدية» وهو مشروع ترفيهي رياضي ثقافي سعودي، أعلن عن فكرته ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان» رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة في 7 أبريل 2017.

وأضافت «ذا تايمز»، أن ريال مدريد يجري مفاوضات لإبرام عدة اتفاقيات مع السعودية، ستجعل إحداها الدولة العربية، هي الراعي الرئيسي لفريق السيدات لريال مدريد، خلال السنوات العشر المقبلة مقابل 150 مليون يورو، كما أن أحد الاتفاقيات، يشمل جعل أربعة لاعبين على الأقل من فريق الرجال، يعملون على الترويج لشركة «القدية».

كجزء من الاتفاق، ستصبح «القدية» الراعي الرئيسي لفريق السيدات، الأمر الذي سينتج عنه سفر بعض اللاعبات إلى المملكة العربية السعودية، لتحفيز الفتيات على ممارسة الرياضة.

وتناولت صحيفة «آس» الإسبانية، الوثائق التي كشفت عنها «ذا تايمز»، وكتبت: يواصل ريال مدريد البحث عن صيغ لتغطية الفجوة الاقتصادية الناتجة عن الوباء، في إشارة إلى أن هذه الشراكة التي ستضخ الملايين في خزينة النادي، سيكون الغرض منها إنقاذ الفريق من الوقوع في «أزمة خانقة» مستقبلا.