شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إسبانية تُفجر مفاجأة بشأن رغبة سان جيرمان بالتعاقد مع ميسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، مفاجأة بعد الشائعات التي أحاطت بنجم برشلونة، ليونيل ميسي، وربطه بنادي باريس سان جيرمان.

وقالت الصحيفة، إن مسؤولي النادي الفرنسي لا يضعون التعاقد مع «البرغوث» خلال الميركاتو الصيفي المقبل في قائمة أولوياتهم.

وذكرت الصحيفة، أن المدير الفني لباريس سان جيرمان، ماوريسيو بوكيتينو، قد حدد بالفعل أولويات أخرى بخلاف ميسي، في الميركاتو الصيفي المقبل، وأوضحت الصحيفة أن تلك الأولويات تشمل مجموعة من اللاعبين، على رأسهم كليان مبابى، نجم الفريق، حيث يرى باريس سان جيرمان أن تجديد عقد مبابي، يمثل أولوية قصوى على طاولة مجلس الإدارة، ويفوق مسألة التعاقد مع ميسي من حيث الأهمية، خصوصا بعد ما أحرز 3 أهداف «هاتريك» في شباك برشلونة بالمباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء الماضي، في ذهاب منافسات الدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، والتي فاز بها المارد الباريسي بأربعة أهداف مقابل هدف.

وقالت الصحيفة ان ثانى أولويات المدرب الأرجنتينى، هو الإيطالي مويس كين، الذي أحرز الهدف الثالث لفريقه في شباك برشلونة في المباراة الأخيرة، ويلعب كين الآن مع باريس سان جرمان على سبيل الإعارة قادما من نادي إيفرتون الإنجليزي، لكن النادي الباريسي يرغب في التعاقد معه بصفة دائمة.

ويأتي في المرتبة الثالثة، نجم وسط توتنهام الإنجليزي ديلي آلي، وسبق أن تدرب اللاعب تحت قيادة بوكيتينو حينما كان الأخير يتولى منصب مدرب السبيرز، والذي يؤمن بقدرته على صنع الفارق مع العملاق الباريسي.

يتطلع المسؤولون أيضا لتعزيز خط دفاعات الفريق، ذلك عن طريق التعاقد مع سيرجيو راموس، قائد نادي ريال مدريد، الذي باتت أيامه معدودة على ما يبدو داخل أسوار النادى الملكى، حيث ينتهى عقد اللاعب مع الريال في 30 يونيو المقبل.