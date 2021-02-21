شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور سلالة جديدة لكورونا فى تونس تثير الزعر داخل الرجاء قبل مواجهة المنستيرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من القلق داخل معسكر فريق الرجاء المغربى قبل ساعات من مواجهة الاتحاد المنستيرى التونسى في إياب دور الـ 32 مكرر لبطولة الكونفيدرالية، وذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم السبت، عن تسجيل «سلالة جديدة محلية» لفيروس كورونا، لدى شخصين في ولاية العاصمة تونس.

وقالت الوزارة إن التحريات الأولية لم تثبت إلى الآن وجود خطورة معينة لهذه السلالة المتغيرة.

ويأتي هذا المعطى الجديد قبل ساعات من المباراة المنتظرة بين الاتحاد المنستيري والرجاء الرياضي.

وحطت بعثة الرجاء رحالها في تونس، أمس الجمعة، حيث يخوض لاعبو الفريق الأخضر تحت قيادة المدرب جمال السلامي حصتين تدريبتين قبل المباراة المنتظرة أمام الاتحاد المنستيري، صاحب المركز السابع حالياً في الدوري التونسي.

يذكر أن التحاليل المخبرية التي خضع لها لاعبو الرجاء الرياضي، يوم السبت للكشف عن فيروس كورونا، أظهرت سلبية المسحة لجميع عناصر البعثة.