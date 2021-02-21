الليث يحضر مفاجأة للأهلي

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جدة - خالد شويل - ينهي الشباب والأهلي تجهيزاتهما الفنية لمواجهة «الكلاسيكو» التي ستقام غدا على ملعب الأمير خالد بن سلطان بالرياض، ضمن مباريات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحرص مدرب الشباب هيرنانديز، على معالجة الأخطاء الفنية التي ساهمت في الخسارة من الفتح في الجولة الماضية، وطالب اللاعبين بالانضباط الفني والتركيز خلال المناورات التي أجراها في اليومين الماضيين. وستشهد القائمة الأساسية مشاركة اللاعب فابيو مارتينيز الذي غاب عن لقاء الفتح الماضي، إثر تراكم الإنذارات، وستشكل عودته قوة إضافية للفريق الشبابي في مباراة الأهلي التي يسعى من خلالها لتحقيق الفوز والظفر بنقاط المباراة التي ستقود الفريق للنقطة 41 ومواصلة الانفراد بصدارة الدوري.

فيما يسعى مدرب الأهلي فلادان لعودة فريقه للانتصارات وحصد النقاط الثلاث أمام الشباب وتعزيز حظوظه في المنافسة على لقب الدوري.

وحرص فلادان على تلافي اللاعبين الأخطاء السلبيه والعمل على الظهور بالمستوى الفني الذي يسهم في تحقيق الفوز في مواجهة الكلاسيكو واستعادة المركز الثاني والمنافسة على لقب الدوري في الموسم الحالي.