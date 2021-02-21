شكرا لقرائتكم خبر عن كاريلي يجهز النمور لخطف نقاط الفيصلي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - طالب مدرب الاتحاد كاريلي اللاعبين طي صفحة الفوز على التعاون في الجولة الماضية، والعمل على مواصلة الانتصارات وحصد النقاط في المباريات المتبقية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. بدورهم، وعد اللاعبون بالعمل على بذل الجهود المضاعفة من أجل تحقيق الفوز على الفيصلي والظفر بنقاط المباراة، والسير نحو المنافسة على مراكز المقدمة في سلم ترتيب فرق الدوري. هذا وسيجري كاريلي مناورة كروية اليوم (الأحد) يضع من خلالها اللمسات الفنية على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مباراة الفيصلي بعد غد (الثلاثاء) على ملعب الشرائع بمكة المكرمة، ضمن مباريات الجولة الـ20 في الدوري. وكان كاريلي شرح للاعبين الأسلوب الفني الذي سينتهجه في المواجهة، وشدد على ضرورة تطبيق المهمات الفنية والجوانب التكتيكية التي ينوي تنفيذها في لقاء الفيصلي.