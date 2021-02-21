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كاريلي يجهز النمور لخطف نقاط الفيصلي

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جدة - خالد شويل - طالب مدرب الاتحاد كاريلي اللاعبين طي صفحة الفوز على التعاون في الجولة الماضية، والعمل على مواصلة الانتصارات وحصد النقاط في المباريات المتبقية في دوري كأس الأمير للمحترفين. بدورهم، وعد اللاعبون بالعمل على بذل الجهود المضاعفة من أجل تحقيق الفوز على الفيصلي والظفر بنقاط المباراة، والسير نحو المنافسة على مراكز المقدمة في سلم ترتيب فرق الدوري. هذا وسيجري كاريلي مناورة كروية اليوم (الأحد) يضع من خلالها اللمسات الفنية على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مباراة الفيصلي بعد غد (الثلاثاء) على ملعب الشرائع بمكة المكرمة، ضمن مباريات الجولة الـ20 في الدوري. وكان كاريلي شرح للاعبين الأسلوب الفني الذي سينتهجه في المواجهة، وشدد على ضرورة تطبيق المهمات الفنية والجوانب التكتيكية التي ينوي تنفيذها في لقاء الفيصلي.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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