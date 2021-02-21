شكرا لقرائتكم خبر عن النصر والهلال يستعيدان جوفينكو وإمرابط قبل القمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فرض قطبا المنطقة الوسطى النصر والهلال السرية التامة على تحضيرات الفريقين لمواجهة الديربي بعد غد (الثلاثاء)، ضمن قمة مباريات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى مدرب النصر هورفات لاستعادة نغمة الانتصارات بعد الخسارتين اللتين تلقاهما من الشباب برباعية نظيفة، ومن القادسية بهدف مقابل لا شيء، وحرص المدرب على معالجة الأخطاء الفنية التي حدثت في اللقاءين الماضيين، والعمل على تجهيز الفريق فنيا لمباراة الهلال، وسيعود للتشكيلة الأساسية المحترف نور الدين إمرابط بعد غيابه عن لقاء القادسية بداعي إيقافه بسبب تراكم الإنذارات، ويطمح هورفات لتحقيق الفوز وتأكيد تفوقه على المنافس التقليدي في الموسم الحالي بعد أن قاد الفريق النصراوي لتحقيق كأس السوبر بثلاثية نظيفة أمام الزعيم الشهر الماضي، إلى جانب المنافسة على مراكز المقدمة في سلم ترتيب فرق الدوري.

ويتطلع مدرب الهلال ميكالي لمواصلة الانتصارات بعد أن نجح في أولى المباريات بقيادة الفريق للفوز على الاتفاق بنتيجة 3/‏1، في الجولة الماضية والمنافسة بقوة على المحافظة على لقب الدوري الذي حصده الزعيم في الموسم الماضي، إذ من المتوقع أن يستعين المدرب بالإيطالي جوفينكو في لقاء النصر القادم، بعد أن فضل عدم مشاركته في مباراة الاتفاق الماضية تجنبا لحصوله على الإنذار الرابع. ويتطلع المدرب ميكالي لتحقيق الفوز على الغريم التقليدي وتأكيد تفوق الفريق الهلالي في مباريات الدوري للموسم الحالي بين الفريقين، وتعزيز حظوظ الزعيم في حصد اللقب المحلي.