شكرا لقرائتكم خبر عن تعادلات أهل القمة تفتح طاقة أمل للمطاردين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: علي نجم

تعثر ثلاثي القمة المكون من الشارقة والجزيرة وبني ياس بعد وقوعهم في فخ التعادل في الجولة ال17 من دوري الخليج العربي، التي يمكن إطلاق تسمية «المجنونة» عليها لما حملته من مجريات وأحداث غريبة وتقلبات في النتائج، لاسيما في مباراتي الجزيرة وبني ياس، والوصل واتحاد كلباء، وشباب الأهلي وحتا.

حملت الجولة غزارة تهديفية بعدما سجلت 29 هدفاً، ليكون الرقم الأعلى المسجل هذا الموسم بعد المرحلة الأولى التي شهدت نفس الرصيد من الأهداف.

ولم تقتصر الغزارة على صعيد الأهداف فحسب، بل إنها سجلت احتساب الحكام 7 ركلات جزاء، وهذه النسبة هي الأعلى منذ بداية الموسم الحالي.

وتسبب تعثر الثلاثي في تجمد المشهد في جدول الترتيب، وإن أسهمت التعادلات في فتح طاقة من الأمل لكل من العين والنصر ومن خلفهما شباب الأهلي في المنافسة على صدارة الترتيب.

ولا يزال الشارقة يحكم قبضته على صدارة الترتيب رغم التعثر في الجولات الثلاث الأخيرة التي أضاع بها سكة الانتصارات، بعدما اكتفى بنيل نقطتين من أصل 9 ممكنة، ليجد نفسه مع شريك في القمة بتواجد الجزيرة بنفس الرصيد من النقاط.

حقبة العنبري

وفشل «الملك» في تحقيق الفوز للجولة الثالثة على التوالي، بعدما سقط في فخ التعادل في ملعب حمدان بن زايد أمام الظفرة، رغم التقدم بهدف من توقيع البرازيلي ويلتون سواريز الذي سجل الهدف التاسع له في مرمى «الفارس» تاريخياً.

وبدا الشارقة عاجزاً عن تحقيق العلامة الكاملة التي تساعده على الابتعاد في قمة الترتيب، ليتضح حجم المشاكل الفنية التي يعاني منها الفريق «الأبيض» خلال المباريات الأخيرة التي يلعبها إياباً حيث لم يعرف حلاوة الفوز سوى في جولة الافتتاح على حساب الفجيرة.

وحملت المباراة الرقم 80 في رحلة المدرب المواطن مع «الملك» في المسابقة، كما جاء هدف ويلتون ليكون الرقم 150 في مسيرة الفريق تحت قيادة المدرب الخلوق، وهي نسبة تقارب الهدفين في كل مباراة.

أما على مستوى النقاط، فقد حصد الفريق «الأبيض» 159 نقطة تحت قيادة العنبري في 80 مباراة أشرف على قيادتها، ما يدل على أن معدل النقاط للفريق تحت قيادة المدرب بلغ نقطتين تقريباً.

تعثر المنافسين

ولم يستفد الجزيرة من تعثر الشارقة أمام الظفرة، فسقط بدوره في فخ التعادل «المجنون» أمام ضيفه بني ياس بثلاثة أهداف مقابل ثلاثة في لقاء شهد تسجيل علي مبخوت هدفاً وإهداره ركلة جزاء.

خاض الجزيرة لقاء بني ياس وهو يدرك أن الفوز سيمنح الفريق الصدارة منفرداً، وهو ما خيل إلى رجال المدير الفني الهولندي مارسيل كايزر حين تقدم لاعبوه بهدفين سريعين، لكن الانهيار أصاب الفريق ليمنى مرماه بثلاثية منها ثنائية للأرجنتيني خيمينيز الذي لعب الدور الأبرز في عودة «السماوي» للتعادل ثم التقدم 3-2، قبل أن يستيقظ علي مبخوت وزملاؤه في الرمق الأخير، فأهدر الأول ركلة جزاء، قبل أن ينجح البديل النيجيري إيزيكيل في تسجيل هدف التعادل في الوقت بدل الضائع.

وأسهم تعثر الثلاثي في فتح الأمل بالنسبة للمنافسين، حيث نجح العين والنصر في تضييق الفارق عن أهل القمة، بعدما نجح كل منهما في كسب العلامة الكاملة وبالثلاثة على حساب المهددين الفجيرة وعجمان على التوالي.

ورفع الزعيم و«العميد» رصيدهما إلى 30 نقطة، ليصبح كل منهما على بعد 7 نقاط من قمة الشارقة والجزيرة، وهو فارق كبير بعض الشيء، لكن ليس بالمستحيل، خاصة مع تبقي 9 جولات على نهاية عمر المسابقة.

واستطاع العين أن يواصل التألق للمرحلة الثانية على التوالي، فاستعرض فعاليته الهجومية ودك مرمى الفجيرة بالثلاثة، في مباراة عاد بها كايو كانيدو ليرتدي ثوب التألق بعد طول غياب، وليسجل ثنائية، ساعدت على تحقيق الزعيم العلامة الكاملة التي ثبت بها موقعه رابعاً في جدول الترتيب.

أما النصر الذي خسر الديربي أمام الوصل في المرحلة السابقة، فقد نهض سريعاً من الكبوة، ليحقق فوزه الأول في الحقبة الأرجنتينية مع المدير الفني رامون دياز بالتغلب على عجمان وصيف القاع بثلاثية في مباراة تألق فها ريان منديز وسجل ثنائية.

دون خسارة

واصل شباب الأهلي سلسلة النتائج الإيجابية تحت قيادة المهندس مهدي علي، حين نجح في كسب النقاط الثلاث من ملعب حمدان بن راشد على حساب مضيفه حتا بعدما تأخر حتى الدقائق الخمس الأخيرة من زمن المباراة.

ونجح «الفرسان» في العودة إلى سكة الانتصارات بعد التعادل في الجولة السابقة مع الوحدة، ليحافظ الفريق على فرصته في اقتحام دائرة الأربعة، بل والصراع على الوصافة، لو قدر له المضي قدماً على نفس الدرب.

وعرف الفريق «الأحمر والأخضر» سلسلة من النتائج المميزة في الجولات السبع الأخيرة، حيث حقق فيها 4 انتصارات و3 تعادلات كانت أمام بني ياس والوصل والوحدة، مقابل الفوز على النصر وكلباء والعين وحتا.

«سوبر هاتريك» ليما

فرض فابيو ليما لاعب الوصل نفسه نجماً للجولة السابعة عشرة بتسجيل «سوبر هاتريك» هو الثاني له في تاريخ مشاركته في دورينا بعد الأولى التي سجلها أمام دبا الفجيرة.

وهز ليما شباك اتحاد كلباء برباعية، لينجح في رفع غلته هذا الموسم إلى 14 هدفاً، كما تمكن من تسجيل أهداف الفريق الأصفر ال 7 في آخر 3 مباريات لعبها أمام حتا (ثنائية) والنصر (هدف) وكلباء (4 أهداف).

ورفع اللاعب غلته التهديفية تاريخياً في دوري الإمارات إلى 119 ليتقدم إلى المركز السابع وليتفوق على الثنائي أحمد عبد الله ويوسف عتيق (117 هدفا)، وليصبح على بعد 8 أهداف من عبد العزيز محمد (127 هدفا).

وعانى ليما هذا الموسم مراحل من الصعود والهبوط في الأداء والفعالية، لكنه منذ تولي مواطنه هيلمان قيادة الفريق عاد إلى نغمة التسجيل والتألق لينجح في تسجيل 7 أهداف منحت «الإمبراطور» 7 نقاط في آخر 3 جولات.

ورفع ليما رصيده التهديفي في مرمى اتحاد كلباء إلى 9 أهداف ليكون رابع الفرق غزارة في زيارة شباكها بعد كل من الفجيرة (12 هدفاً)، ودبا الفجيرة (11 هدفاً)، والإمارات والوحدة وحتا (10 أهداف)، والشارقة واتحاد كلباء (9 أهداف).

مبخوت يتصدر الهدافين وليما وصيفه

شهدت المرحلة 17 من دوري الخليج العربي، تسجيل 29 هدفاً ليصل عدد الأهداف المسجلة في المسابقة بعد 17 جولة إلى 365 هدفاً في 119 مباراة.

وحافظ علي مبخوت على تواجده في صدارة ترتيب الهدافين برصيد 15 هدفاً، بينما قفز فابيو ليما إلى مركز الوصافة، وحل البرازيلي جواو بيدرو ثالثاً برصيد 13 هدفاً.

وهنا ترتيب أبرز الهدافين:

15 هدفاً: علي مبخوت (الجزيرة).

14 هدفاً: فابيو ليما (الوصل).

13 هدفاً: البرازيلي جواو بيدرو (بني ياس).

12 هدفاً: البرازيلي ويلتون سواريز (الشارقة)

11 هدفاً: البرازيلي كورونادو (الشارقة)، والبرازيلي إيغور جيسوس (شباب الأهلي).

8 أهداف: البرازيلي رامون لوبيز (خورفكان)، والسويدي صامويل (الفجيرة).

7 أهداف: البرازيلي جواو فيغيريدو (الوصل)، التوغولي لابا كودجو (العين)، والتوغولي مالابا (اتحاد كلباء).

6 أهداف: السلوفيني ماتافز (الوحدة)، والبرازيلي إدواردو (شباب الأهلي).

5 أهداف: الكونغولي مبوكو وإسماعيل مطر (الوحدة)، والأردني ياسين البخيت والإسباني بيدرو كوندي (الظفرة)، وسيباستيان تيغالي والبرتغالي توزي كارفالو وريان منديز والإسرائيلي ضياء سبع (النصر)، وزايد العامري وخلفان مبارك (الجزيرة)، والتونسي فراس بالعربي (الفجيرة)، وسهيل النوبي الأرجنتيني خيمينيز (بني ياس)، والبرازيلي كايو (الشارقة).

11 من 29 هدفاً في الربع الأخير

شهدت الجولة 17 من الدوري غزارة تهديفية بعدما بلغ معدل الأهداف فيها 29 هدفاً، لكن اللافت لم يكن عدد الأهداف، بل وضحت الغزارة والفعالية والأهداف الحاسمة في زمن المباريات، حيث سجل 11 هدفاً في الربع الأخير من زمن المباريات (بين الدقائق 76 حتى 90)، ما يؤشر إلى عاملين: الأول الإصرار على الفوز وقلب المعادلة، وامتلاك أوراق القوة التي تساعد على تحويل الصعب إلى ممكن، إلى جانب الضعف وغياب التركيز عن بعض العناصر أو حتى عن المجموعة كاملة.

وسجلت مباراة الوصل مع اتحاد كلباء النسبة الأعلى من الأهداف في الربع الأخير (3 أهداف)، منها هدفان في الوقت المحتسب بدلاً عن ضائع.

وابتسم الربع الأخير من زمن المباراة لفريق شباب الأهلي الذي سجل هدفين في الدقائق الخمس الأخيرة من زمن المباراة.

وكان الوقت بدل الضائع كفيلاً بإبعاد شبح الخسارة عن الجزيرة وحرمان بني ياس من الفوز على ملعب محمد بن زايد.

وحسم الوحدة موقعته مع خورفكان بتسجيل هدفين في الربع الأخير، ليحسم بهما المواجهة بانتصار ثلاثي.

29 حمراء

شهدت الجولة 17 حالة طرد كانت من نصيب حبيب يوسف (حتا) ليرتفع عدد حالات الطرد إلى 29 بطاقة حمراء.

بيدرو «جول»

وسط مؤشرات عن قرب انتقال اللاعب الهداف البرازيلي جواو بيدرو إلى صفوف الوحدة بداية من الموسم المقبل، وتصريح رئيس شركة بني ياس أن «السماوي» لا يزال يحاول الحفاظ على تواجد اللاعب في الموسم المقبل، لا يزال المهاجم الهداف يكتب سيرة نجاح وتألقاً في رحلته هذا الموسم.

وتمكن جواو من تسجيل هدف بني ياس الأول في مرمى الجزيرة، كما ساهم في الهدفين الثاني والثالث، ليمنح فريقه فرصة نيل نقطة غالية.

وتمكن اللاعب المعار من الظفرة، من تسجيل 13 هدفاً، ليكون ثالث الهدافين، كما سجل سلسلة رائعة من التهديف، بعد النجاح في زيارة شباك المنافسين للجولة الخامسة توالياً وبمعدل هدف في مرمى كل من الظفرة، والوحدة، والفجيرة وخورفكان والجزيرة.