بطولة المانيا: فرانكفورت يهزم بايرن في لقاء قمة

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برلين : مني بايرن ميونيخ، بطل السداسية هذا الموسم، بخسارته الثالثة هذا الموسم وكانت امام مضيفه اينتراخت فرانكفورت 1 2 السبت في لقاء قمة ضمن المرحلة الثانية والعشرين من بطولة المانيا لكرة القدم في آخر تجربة له قبل مواجهة لاتسيو الايطالي في ذهاب ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

وعزز فرانكفورت، الوحيد الذي لم يخسر منذ مطلع العام الحالي، رصيده في المركز الرابع مع 42 نقطة متخلفا بفارق الاهداف عن فولفسبورغ الثالث مفاجأة الموسم الحالي.

اما بايرن فتجمد رصيده عند 49 نقطة مقابل 44 لوصيفه لايبزيغ الذي يستطيع تقليص الفارق الى نقطتين فقط في حال فوزه خارج ملعبه على هرتا برلين الاحد في ختام المرحلة.

ولم يخسر اينتراخت فرانكفورت منذ سقوطه امام مضيفه وشريكه في المركز الثالث فولفسبورغ 1 2 في 11 كانون الاول/ديسمبر الماضي في سلسلة من 11 مباريات حصد فيها 29 نقطة من اصل 33 ممكنة بفوزه في 9 وتعادله في اثنتين.

كما ثأر فرانكفورت لخسارته الثقيلة ذهابا بخماسية نظيفة على ملعب اليانز ارينا.

وكانت اخر خسارة لبايرن في الدوري سقوطه امام بوروسيا مونشنغلادباخ 2 3 في 8 كانون الثاني/يناير الماضي في عقر دار الاخير وذلك على الرغم من تقدمه عليه بهدفين نظيفين. ثم خرج مباشرة بعدها من كأس المانيا بخسارته بركلات الترجيح بشكل مثير امام هولشتين كييل من الدرجة الثانية.

"نحن بشر"

واعرب مدرب بايرن هانسي فليك عن خيبة امله من النتيجة بقوله "نعيش اياما صعبة، فنحن بشر في نهاية الامر" في اشارة الى مشاركة فريقه مؤخرا في بطولة العالم للاندية التي توج بطلا لها على حساب تيغريس المكسيكي والموسم الشاق الذي شهد فوزه بسداسية تاريخية لم يسبقه اليها سوى برشلونة الاسباني عام 2009.

واضاف "نعاني على مستوى الغيابات في الفترة الاخيرة. لكن الموسم طويل وعندما يعود الجميع سنسير على الطريق الصحيح".

اما قائد بايرن ميونيخ الحارس مانويل نوير فاعتبر بان فريقه ارتكب الخطأ ذاته ضد ارمينيا بيليفيلد بقوله "لم نتعلم من مباراة ارمينيا. يتعين علينا ان نبدا المباراة بقتالية وشراسة. استيقظنا فقط في الشوط الثاني".

وسبق لبايرن ان تخلف ثلاث مرات بهدفين نظيفين هذا الموسم، امام هوفنهايم وخسر 1 4، وامام ماينتس ثم قلب الامور في صالحه 5 2، وامام ارمينيا بيليفيلد ثم تعادل معه 3 3 الاثنين الماضي.

وغاب عن بايرن ميونيخ المهاجم توماس مولر وظهيره الايمن الفرنسي بنجامان بافار بعد اصابتهما بفيروس كورونا بالاضافة الى لاعب الوسط الفرنسي كورنتان توليسو الذي تعرض لاصابة خطيرة بتمزق في عضلات لافخذ وخضع لعملية جراحية ستبعده عل الارجح حتى نهاية الموسم الحالي.

في المقابل تعرض هداف فرانكفورت البرتغالي اندريه سيلفا صاحب 18 هدفا هذا الموسم لاصابة في ظهره ولم يشارك في المباراة.

وسيطر فرانكفورت على مجريات الشوط الاول وسجل هدفيه عبر الياباني دايشي كامادا (12) ثم عبر الدولي الالماني السابق واللبناني الاصل امين يونس بكرة لولبية رائعة سكنت شباك الحارس مانويل نوير (31).

وانقذ نوير مرماه من هدف اكيد في الثواني الاخيرة من الشوط الاول.

وهاجم الفريق البافاري بضراوة في الشوط الثاني ونجح روبرت ليفاندوفسكي في تقليص الفارق بعد مجهود فردي رائع من الجناح لوروا ساني تلاعب يه بمدافعين اثنين قبل ان يمرر كرة متقنة داخل المنطقة تابعها الدولي البولندي بيمناه داخل الشباك (53) معززا صدارته في ترتيب الهدافين مع 26 هدفا.

وظن الجميع ان بايرن كعادته سينقذ الموقف، لكن فرانكفورت عرف كيف يسد المنافذ المؤدية الى الحارس كيفن تراب حتى نهاية المباراة.

والخسارة هي السادسة فقط لبايرن ميونيخ منذ ان تولى الاشراف عليه فليك في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2019.

وسقط بوروسيا مونشنغلادباخ بشكل مفاجئ امام ماينتس 1 2 ليفرط بثلاث نقاط ثمنية في سعيه نحو احتلال احد المراكز الاوروبية.

ويواجه مونشنغلادباخ مباراة قوية ضد مانشستر سيتي الانكليزي الاربعاء في بودابست ضمن دوري ابطال اوروبا.