شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل عمرو جمال: اللاعب سيعود للأهلي الموسم المقبل أو ينتقل للخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ميدو حزين، وكيل أعمال عمرو جمال مهاجم الأهلي المعار فى صفوف طلائع الجيش، أن اللاعب مرتبط بعقد مع النادى الأحمر لمدة موسمين مقبلين، بعد انتهاء الموسم الحالى مع الطلائع، موضحا أن اللاعب سيعود للقلعة الحمراء نهاية الموسم، وفقا للعقد، وبعد انتهاء إعارته فى الطلائع.

قال حزين، فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت 2، أن عمرو جمال فى حالة عدم رغبة النادي الأهلي فى استعادته الموسم المقبل، فاللاعب سينتقل للعب فى الخارج، حيث يمتلك عرضا خارجيا له، رافضا الإفصاح عنه، وإن كان الأقرب هو السعودية أو الإمارات.

وفى السياق ذاته، كشف ميدو حزين، مدير أعمال اللاعب محمد أشرف روقا لاعب الزمالك، أن سبب عدم سفر اللاعب مع البعثة إلى السنغال لمواجهة تونجيث فى دورى أبطال أفريقيا، هو أن جواز السفر الذى يحمله اللاعب حاليا يعتبر لاغيا.

وقال حزين، فى تصريحات لقناة اون تايم سبورت 2، إن اللاعب كان يمتلك جوازى سفر؛ الأول خاص ببطولة كأس العالم العسكرية والثانى جواز سفر عادى، مشيرا إلى أن عدم السفر مع البعثة بسبب خطأ إدارى.

كما تحدث عن سيف الدين الجزيرى مهاجم الزمالك القادم من المقاولون، قائلا إنه لن يستطيع المشاركة أفريقيًّا مع الأبيض؛ لأنه شارك مع المقاولون فى الكونفدرالية هذا الموسم.

وقررت إدارة نادي الزمالك التحقيق مع المسئول عن إنهاء أوراق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والخاصة بالتأشيرات وجوازات السفر، وذلك بعد الخطأ الذى وقع اليوم وتسبب فى عدم سفر محمد أشرف روقا مع بعثة الفريق للسنغال .

وأكدت إدارة النادى أن هناك تحقيقا سيتم عقب عودة الفريق من السنغال، وذلك لمعاقبة المخطئ، ولتفادي تكرار مثل هذه الأخطاء الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، قام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بتغيير طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة تونجيث السنغالي المقرر لها الثلاثاء المقبل فى الجولة الثانية لمباريات دوري أبطال أفريقيا، واختار الكاف طاقم تحكيم غاني بقيادة دانيال لاريا حكما للساحة، ويعاونه كل من بول كودزو أتيماكا مساعد أول وباتريك بابالا مساعد ثان وأداري عبد اللطيف حكم رابع.

وكان كاف أعلن من قبل عن اختيار طاقم تحكيم بوروندي لإدارة المباراة بقيادة باسيفيك ندابيهاوينيمانا ويعاونه كل من جوستاف باجوما وايرفيه كاكونزي قبل أن يتم تغيير الحكام ويختار الاتحاد الأفريقي طاقم غاني لإدارة اللقاء.

وكانت بعثة الزمالك غادرت القاهرة مساء اليوم للسنغال لخوض لقاء تونجيث الثلاثاء المقبل فى الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

من ناحية أخرى، حرص اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس نادي الزمالك على عقد جلسة مع لاعبي فريق الكرة الأول بالنادي قبل بداية رحلة الفريق إلى السنغال، استعدادا لمواجهة فريق تونجيث بدوري أبطال أفريقيا.

وطالب عبد العزيز اللاعبين ببذل قصارى جهدهم للعودة لمصر بنتيجة إيجابية والفوز على بطل السنغال.