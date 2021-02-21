شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يستلم تقرير طبيب الزمالك فور الوصول للسنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق الزمالك، الإطلاع على تقرير الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى، فور وصول البعثة البيضاء إلى السنغال، استعدادا لمواجهة تونجيت فى الجولة الثانية من دور المجموعات بدورى الأبطال الأفريقى، والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

رئيس الجهاز الطبى بالزمالك، وصل إلى السنغال مساء أمس برفقة حمادة الدالى إدارى الفريق، وذلك لمتابعة أحوال الفندق الذى ستقيم فيه البعثة البيضاء بالسنغال، والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ويخوض الزمالك مرانه الأخير بالقاهرة فى الثانية ظهرا، بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، قبل السفر إلى السنغال فى السابعة مساء، عبر طائرة خاصة من مطار القاهرة الدولي.

ويقوم محمد أسامة بزيارة لملعب مباراة الزمالك وتونجيت لمعرفة طبيعة الملعب وتجهيز تقرير شامل لتقديمة للمدير الفنى قبل خوض الفريق مرانه الأول عليه غدا الأحد، كما سيعقد جلسة مع مسئولى فندق الإقامة بالسنغال، لتحديد التدابير الاحترازية المطلوب تنفيذها طوال إقامة البعثة البيضاء هناك، ومنع أى شخص من التواجد فى محيط البعثة لحين انتهاء اللقاء والعودة للقاهرة، ليتم عزل بعثة الزمالك تماما.

وأستقر باتشيكو على ضم 22 لاعبا لقائمة الزمالك فى السنغال وحجز 20 لاعبا مكانا فى القائمة حتى الآن وهم : محمد أبو جبل ومحمود جنش ومحمد عواد ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمود الونش وأحمد فتوح وعبد الله جمعة وحازم إمام وحمزة المثلونى وطارق حامد وفرجانى ساسى ومحمد أشرف روقا وإمام عاشور وأشرف بن شرقى ومحمود شيكابالا وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما ومروان حمدى وحميد أحداد.

ومن المقرر أن يضيف باتشيكو لاعبان للأسماء المذكورة سيتم اختيارهما بعد مران اليوم، بعدما استقر المدرب البرتغالى على ضم العناصر الأساسية بالزمالك التى تخوض المباريات الأخيرة للقائمة المسافرة إلى السنغال، نظرا لصعوبة المباراة وحاجته للاعبين أصحاب الخبرات فى التعامل مع مثل هذه المواجهات.