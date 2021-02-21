شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل روقا: عدم سفر اللاعب مع الزمالك للسنغال خطأ إدارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ميدو حزين مدير أعمال اللاعب محمد أشرف روقا لاعب الزمالك، أن سبب عدم سفر اللاعب مع البعثة إلى السنغال لمواجهة تونجيث فى دورى أبطال افريقيا، هو أن جواز السفر الذى يحمله اللاعب حاليا يعتبر ملغيا.

وقال حزين فى تصريحات لقناة اون تايم سبورت 2، أن اللاعب كان يمتلك جوزاين سفر الأول خاص ببطولة كأس العالم العسكرية والثانى جواز سفر عادى، مشيرا إلى أن عدم السفر مع البعثة بسبب خطأ إدارى.

كما تحدث عن سيف الدين الجزيرى مهاجم الزمالك القادم من المقاولون، قائلا انه لن يستطيع المشاركة افريقيا مع الأبيض لأنه شارك مع المقاولون فى الكونفدرالية هذا الموسم.

وقررت إدارة نادى الزمالك التحقيق مع المسئول عن إنهاء أوراق الفريق الأول لكرة القدم بالنادى والخاصة بالتأشيرات وجوازات السفر، وذلك بعد الخطأ الذى وقع اليوم وتسبب فى عدم سفر محمد أشرف روقا مع بعثة الفريق للسنغال.

وأكدت إدارة النادى أن هناك تحقيقا سيتم عقب عودة الفريق من السنغال وذلك لمعاقبة المخطئ ولتفادى تكرار مثل هذه الأخطاء الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، قام الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" بتغيير طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة تونجيث السنغالي المقرر لها الثلاثاء المقبل فى الجولة الثانية لمباريات دورى أبطال أفريقيا، واختار الكاف طاقم تحكيم غانى بقيادة دانيال لاريا حكما للساحة، ويعاونه كل من بول كودزو أتيماكا مساعد أول وباتريك بابالا مساعد ثانى ووأدارى عبد اللطيف حكم رابع.

وكان كاف أعلن من قبل عن اختيار طاقم تحكيم بوروندى لإدارة المباراة بقيادة باسيفيك ندابيهاوينيمانا ويعاونه كل من جوستاف باجوما وايرفيه كاكونزى قبل أن يتم تغيير الحكام ويختار الاتحاد الأفريقى طاقم غانى لإدارة اللقاء.

وكانت بعثة الزمالك غادرت القاهرة مساء اليوم للسنغال لخوض لقاء تونجيث الثلاثاء المقبل فى الجولة الثانية من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

من ناحية أخرى، حرص اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس نادى الزمالك على عقد جلسة مع لاعبى فريق الكرة الأول بالنادى قبل بداية رحلة الفريق إلى السنغال استعدادا لمواجهة فريق تونجيث بدورى أبطال أفريقيا.

وطالب عبد العزيز اللاعبين ببذل قصارى جهدهم للعودة لمصر بنتيجة إيجابية والفوز على بطل السنغال.