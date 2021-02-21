شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن الصقر: الجوهري كان مدربا سابق عصره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث أحمد حسن الصقر، نجم منتخب مصر السابق، عن ذكرياته مع الجنرال الراحل محمود الجوهري، نجم ومدرب منتخب مصر السابق، موضحا أنه كان قريبا من الجوهري، وتعلم منه الجدية والقتال على أي هدف.

وتابع الصقر في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي سيف زاهر، مساء السبت: "الجوهري كان سابق عصره، اكتسب سمعته التدريبية من خلال عمل جاد وإصرار على النجاح، واستفدت منه كثيرا خلال معايشتى معه في منتخب الفراعنة".

وأضاف نجم الكرة المصرية السابق: "الجوهري من أعظم المدربين في تاريخ القارة السمراء، وصاحب فضل على العديد من اللاعبين والمدربين الحاليين، والانطباع عنه بأنه مدرب دفاعي مجرد انطباع؛ لأنه كان يحب الكرة ويختار أساليب اللعب التي تناسب كل مباراة".

واستطرد: "الجوهري في أعظم لحظاته لم يقصر يوما في عمله، كان مبدعا لم يتهاون في مواقفه وعلم العديد من اللاعبين فنون الكرة".

وتمر السبت ذكرى ميلاد الجنرال الراحل محمود الجوهرى، أكبر المدربين فى تاريخ الكرة المصرية والعربية والأفريقية، ولد فى 20 فبراير عام 1938، وعمل ضابطاً فى الجيش المصري وشارك فى حرب أكتوبر عام 1973، وتوفى فى 3 سبتمبر من عام 2012 فى الأردن.

الجوهري هو أول من درب فريقي الأهلي والزمالك فى تاريخ الكرة المصرية، وحقق الكثير من الإنجازات لكلا الفريقين، فقد نجح فى الفوز بأول بطولة أفريقية فى تاريخ الأهلي وهي دوري أبطال أفريقيا عام 1982، كما نجح مع الزمالك فى الفوز ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1993، والفوز بكأس السوبر الأفريقي.

وفازت مصر تحت قيادة الجوهري بلقب بطولة أمم أفريقيا عام 1998، ليكون أول مدرب يفوز بالأمم الأفريقية لاعبًا ومدربًا، حيث حصل على الكأس مع منتخب مصر عام 1957 و1959 وكان هداف البطولة.