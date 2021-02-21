شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: مروان محسن سيكون جاهزا للمشاركة فى مباراة سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالأهلي أن مروان محسن مهاجم الفريق الأحمر سيكون جاهزا للمشاركة في مباراة فريقه ضد سيمبا التنزاني يوم الثلاثاء المقبل في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد مغادرة مران السبت وعدم استكمال فقرات التدريب لشكواه من كدمة في القدم تعرض لها قبل السفر إلى تنزانيا.

أوضح المصدر أن الكدمة التي تعرض لها اللاعب لن تثنيه عن المشاركة في مباراة سيمبا إذا ما قرر الجهاز الفني الاعتماد عليه، حيث إن مغادرته لمران السبت كان من أجل الحفاظ عليه، خشية من تفاقم الإصابة وافتقاده في المباراة أو لفترة أطول.

وغادر مروان محسن، مهاجم الأهلي، تقسيمة الفريق مع بدايتها أثناء المران الأول في تنزانيا، حيث أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، أن مروان محسن اشتكى من آلام كدمة في القدم تعرض لها أثناء مران الأهلي بالتتش أمس الجمعة.

وأوضح أنه فضل عدم استكمال اللاعب لفقرات التقسيمة؛ بسبب شكواه من آلام الكدمة آلتي تعرض لها في مران الأهلي الأخير بالقاهرة؛ من أجل تجهيزه بشكل جيد، ولتجنب تفاقم آلام الكدمة في القدم.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمحدد لها عصر الثلاثاء المقبل.