شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك وتونجيث.. 5 معلومات عن الحكم الغانى دانيال لاريا قبل موقعة السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، طاقم تحكيم غانى لإدارة مباراة الزمالك وتونجيث السنغالي المقرر لها السادسة عصر الثلاثاء فى الجولة الثانية لمباريات دوري أبطال أفريقيا، بقيادة دانيال لاريا حكما للساحة، ويعاونه كل من بول كودزو أتيماكا مساعد أول وباتريك بابالا مساعد ثاني وأداري عبد اللطيف حكم رابع.

وكان كاف أعلن من قبل اختيار طاقم تحكيم بوروندي لإدارة المباراة بقيادة باسيفيك ندابيهاوينيمانا، ويعاونه كل من جوستاف باجوما وايرفيه كاكونزي قبل أن يتم تغيير الحكام ويختار الاتحاد الأفريقي طاقم غاني لإدارة اللقاء.

وقبل مواجهة الزمالك وتونجيث نستعرض 5 معلومات عن الحكم دانيال لاريا:

دانيال لاريا هو حكم غانى يبلغ من العمر 34 سنة ومن مواليد 11-9-1987.

يُحكم دانيال لاريا مباريات فى المسابقات المختلفة بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم منذ سنة 2014 وهو نفس العام الذى حصل فيه الحكم الغانى على الشارة الدولية.

وخلال 22 مباراة دولية فقد أشهر الحكم البطاقة الحمراء مرة وحيدة مع 22 إنذارا واحتسب 7 ضربات جزاء.

وأدار دانيال لاريا مباراتين للزمالك فى بطولة كأس الاتحاد الأفريقى موسم 2018-2019 ولم يخسر الأبيض مع صافرته، حيث حكم دانيال لاريا مبارتى نصر حسين داى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى ومن ثم لقاء جور ماهيا الكينى الذى انتصر فيه الفارس الأبيض برباعية نظيفة.

آخر مباراة حكمها دانيال لاريا لفريق مصرى كانت للأهلى أمام سونيديب السنغالى فى ذهاب دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا للموسم الحالي، وفاز المارد الأحمر حينها بهدف نظيف.