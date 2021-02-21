7 اخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - سامية سيد - حفل اليوم السبت 20 / 2 / 2021 بالعديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها سفر بعثة الزمالك إلى السنغال لمواجهة تونجيث فى دورى أبطال أفريقيا، بجانب خوض النادى الاهلى مرانه فى تنزانيا لمواجهة سيمبا الثلاثاء.

مروان محسن يغادر مران للأهلي فى تنزانيا بسبب الإصابة

غادر مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة الفريق مع بدايتها أثناء المران الأول فى تنزانيا، وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، أن اللاعب اشتكى من آلام كدمة فى القدم تعرض لها أثناء مران الأهلي بالتتش أمس الجمعة.

المقاصة يعود لوصافة الدوري لأول مرة منذ 4 سنوات.. والأهلي ثالثاً

صعد مصر المقاصة لوصافة الدوري خلف الزمالك المتصدر بعد تغلبه على وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر الدوري المصري.

الزمالك يسافر إلى السنغال استعدادا لمواجهة تونجيت في دوري الأبطال.. صور

غادرت بعثة فريق الزمالك مطار القاهرة منذ قليل متوجهة إلى السنغال على متن طائرة خاصة لمواجهة فريق تونجيت السنغالي، المقرر لها الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

غادرت بعثة الزمالك إلى السنغال لمواجهة فريق تونجيت السنغالي في دوري أبطال أفريقيا بدون محمد أشرف روقا لاعب وسط الفريق، بعدما فوجئ مسئولو الزمالك بانتهاء جواز سفر اللاعب فور الوصول للمطار ورفض مسئولى الجوازات بمطار القاهرة السماح للاعب بالسفر رفقة البعثة البيضاء.

شهدت المبادرة المقترحة من عدد كبير من جماهير نادى الزمالك، والخاصة بشراء قميص الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الأبيض، انقساماً فى الرأى داخل اللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء، ما بين مؤيد للفكرة مع تطويرها وتقنينها، ومعارض لها من الأساس، حيث اقترح بعض الجماهير القيام بشراء قميص ساسى من أجل جمع المبلغ المالى المطلوب لتجديد تعاقد اللاعب.