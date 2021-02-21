شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الطائرة يهزمون الكونغو الديمقراطية 3/0 فى افتتاح بطولة أفريقيا للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب شباب الكرة الطائرة على نظيره الكونغو الديمقراطية بنتيجة 3/0، فى إطار مباراة افتتاح البطولة الأفريقية تحت 21 سنة والتى تستضيفها مصر بمشاركة 4 منتخبات فقط باستاد القاهرة.

وأقيم حفل افتتاح البطولة فى السابعة مساء، بحضور اللجنة العليا للبطولة برئاسة سامح حمدى وكبار شخصيات الرياضة من الذين تم دعوتهم للحضور.

فيما يواجه منتخب مصر الاثنين المقبل نظيره الكاميرون والمغرب مع الكاميرون، فيما يلتقى الأربعاء الكونغو مع الكاميرون ومصر مع المغرب، حيث يؤهل البطل إلى كأس العالم 2021

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وتشهد بطولة أفريقيا لشباب الكرة الطائرة التى تستضيفها مصر على الصالة المغطاة باستاد القاهرة إجراءات احترازية مشددة فى ظل انتشار فيروس كورونا، وهو الأمر الذى تم بنجاح خلال بطولة العالم لكرة اليد التى استضافتها مصر فى يناير الماضي.

وقامت الفرق لدى وصولها إلى مطار القاهرة بإجراء مسحة طبية قبل الدخول، بينما أجرى فريق مصر وكل العاملين فى البطولة من مدربين وحكام وإداريين وعاملين فى مجال البطولة التحاليل بمقر الاتحاد، ولن يسمح بدخول البطولة لأى شخص لم يجرى التحاليل قبل انطلاق فعاليات البطولة.

ويرأس سامح حمدى اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ومعه أيمن غزلان نائبا، فيما يتولى مهمة مدير البطولة الحكم الدولى هانى فكرى ومساعده عماد الباهى.