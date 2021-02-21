شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابته بكسر في الترقوة.. عملية جراحية لمعاذ أنور لاعب المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجري معاذ أنور لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي المصري خلال الأيام القليلة المقبلة عملية جراحية لدى أحد أكبر جراحي الكتف بالقاهرة، بعد إصابته بكسر في الترقوة.

كان اللاعب قد تعرض للإصابة بهذا الكسر خلال مران الفريق، أمس، ليخضع اللاعب لعدد من الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية التي أثبتت إصابة اللاعب بكسرفي الترقوة.

وقرر محمود الشحات طبيب المصري البورسعيدي إجراء الجراحة للاعب بعد إتمام كافة الإجراءات الإدارية اللازمة مع مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى سرعة عودة اللاعب إلى التدريبات الجماعية فور قضائه لفترة النقاهة التي تعقب إجرائه العملية الجراحية.

ومن ناحية أخري أكد حسن عمار، عضو مجلس إدارة نادى المصري البورسعيدي، رفضه الخطاب الذى تلقاه من اتحاد الكرة بشأن تحمل مسحات فيروس كورونا المستجد، موضحا أن ناديه يعانى من أزمة مالية طاحنة ولم يدفع رواتب العاملين منذ شهرين.

وتحدث عمار، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2 ويقدمه الإعلامى إبراهيم فايق، عن آخر تطورات تجديد عقد كريم العراقى قائلا: "العراقى من أبناء المصري، وسنجدد عقده الأسبوع المقبل ولن نقف أمام مستقبله في الاحتراف".

من ناحية أخرى، اختار على ماهر، المدير الفنى للفريق البورسعيدى، 29 لاعبا فى قائمة الفريق التى تستعد لمواجهة فريق نادى سموحة، يوم الاثنين القادم، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

وجاءت القائمة كالتالى: حراسة المرمى: أحمد مسعود - عصام ثروت - أحمد دعدور - محمد شحاتة، خط الدفاع: أحمد شديد قناوى - إسلام صلاح - عمرو موسى - أحمد شوشة - محمد الصالح - علاء عطا - معاذ أنور.

خط الوسط: فريد شوقى - محمد عبد اللطيف جريندو - عمر كمال - سعيدو سيمبوريه - ايزى ايميكا - أحمد رفعت - محمد عنتر - حجاج عويس - حسن على - إسلام عطية - محمد جابر - مصطفى سلطان - الناشئين على حمدى - زياد فرج - إبراهيم سعيد، خط الهجوم: أحمد جمعة - أوستين أموتو - كازادى كاسينجو.