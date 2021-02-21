شكرا لقرائتكم خبر عن النجوم يطالب اتحاد الكرة بتنفيذ حكم المحكمة الرياضية الدولية ضد الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر نادى النجوم الناشط في دوري الدرجة الثانية، بيانا رسميا، صرح خلاله محمد الطويلة، رئيس مجلس إدارة النادي، بأنه قد انتهت المهلة التي أقرتها لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم أمام النادي الإسماعيلي بتاريخ 19 فبراير 2021، وعلى ذلك فإن نادي النجوم لكرة القدم يترقب قرار لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم والتي ستُعقد يوم الإثنين القادم للنظر في إصدار العقوبات التي حددتها لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ولوائح لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وأضاف "الطويلة"، خلال البيان الصادر قبل قليل، أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تنص على أنه في حال عدم الالتزام بتنفيذ قرارات المحكمة الرياضية الدولية (الكاس) وقرارات لجنة الانضباط بالاتحاد المحلي، يتم توقيع عقوبة خصم نقاط مع غرامة مالية لصالح اتحاد اللعبة.

وتابع رئيس نادي النجوم، إنه في حال استمرار التعنت في تنفيذ العقوبات تستمر لجنة الانضباط في تشديد العقوبات الرياضية مثل هبوط النادي للدرجة الأدنى، مع حفظ حق نادي النجوم لكرة القدم في كل ما جاء بحكم المحكمة الرياضية الدولية (الكاس) وما يتبعها من غرامات تأخير عن السداد.

وختم البيان: "يؤكد نادي النجوم لكرة القدم تمسكه بكافة حقوقه القانونية المتزايدة جراء تعنت إدارة نادي الإسماعيلي الرياضي".





وكانت المحكمة الفيدرالية السويسرية قد رفضت الطعن المقدم من الإسماعيلي على نادي النجوم حول الشكوى التي قدمهتها إدارة الأخير، بعد تغريم الدراويش 20 مليون جنيه فى أزمة إبراهيم حسن لاعب بيراميدز الحالى والإسماعيلى السابق.

ويستوجب على إدارة الإسماعيلي دفع 20 مليون جنيه فى أزمة إبراهيم حسن، لاعب فريق بيراميدز، لصالح نادى نجوم المستقبل الذي يلعب حالياً فى دوري القسم الثانى.

ورفض نادى نجوم المستقبل طلب مسئولي الإسماعيلي بتقسيط غرامة الـ20 مليون جنيه على دفعات.