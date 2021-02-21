شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يدرس اللعب بثلاثي وسط أمام سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني الدفع بثلاثي وسط ملعب في مباراة فريقه ضد سيمبا التنزاني والتي ستجمعهما يوم الثلاثاء المقبل في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بحيث يلعب بالثلاثي عمرو السولية وحمدي فتحي واليود يانج في التشكيل الأساسي للأهلي، أو الاستمرار بطريقته التقليدية 4 / 2 / 3 / 1.

ويرغب موسيماني ومعاونوه في اللعب بطريقة 4 / 3 / 3، بحيث يعتمد على ثلاثي وسط ارتكاز في موقعة الثلاثاء، نظرا لصعوبة المباراة باعتبار أن بطل تنزانيا يجيد اللعب على أرضه، خاصة أن المباراة ستشهد ضغوط كبيرة؛ بسبب إقامتها وسط 30 ألف مشجع.

ويخطط موسيماني لغلق مفاتيح لعب سيمبا من خلال الاعتماد على ثلاثي في وسط الملعب، باعتبارها من الحلول المطروحة للتعامل مع ظروف المباراة أو الاعتماد على طريقته العادية ويكلف ثنائي الوسط بأدوار دفاعية.

ومن المقرر أن يحدد موسيماني خطته التي سيعتمد عليها في مباراة سيمبا خلال مران الأهلي غدا الأحد، بحيث يحدد الطريقة التي سيعتمدها، ومن ثم يختار التشكيل الذي سيعتمد عليه في هذه المباراة، بما يتناسب مع الفكر الخططي الذي ينوي تطبيقه في المباراة.