شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 20 / 2 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك، اليوم السبت 20/ 2/ 2021، العديد من الأحداث المهمة، في مقدمتها سفر الفريق إلى السنغال لمواجهة فريق تونجيث السنغالي في دوري أبطال أفريقيا، وتخلف الونش وحازم إمام عن السفر بسبب الإصابة وروقا بسبب انتهاء جواز السفر الخاص به.

إدارة الزمالك تحقق فى واقعة جواز سفر "روقا"

قررت إدارة نادي الزمالك التحقيق مع المسئول عن إنهاء أوراق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والخاصة بالتأشيرات وجوازات السفر، وذلك بعد الخطأ الذى وقع اليوم وتسبب فى عدم سفر محمد أشرف روقا مع بعثة الفريق للسنغال.

تغيير طاقم حكام مباراة الزمالك أمام تونجيث السنغالي فى دورى الأبطال

قام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بتغيير طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة تونجيث السنغالي، المقرر لها الثلاثاء المقبل، فى الجولة الثانية لمباريات دوري أبطال أفريقيا، واختار الكاف طاقم تحكيم غانى بقيادة دانيال لاريا حكما للساحة، ويعاونه كل من بول كودزو أتيماكا مساعد أول وباتريك بابالا مساعد ثاني وإداري عبد اللطيف حكم رابع.

رئيس الزمالك يحفز اللاعبين قبل السفر إلى السنغال

عقد المستشار عماد عبد العزيز، رئيس نادي الزمالك، جلسة مع لاعبي فريق الكرة الأول بالنادي قبل بداية رحلة الفريق إلى السنغال، استعدادا لمواجهة فريق تونجيث بدوري أبطال أفريقيا، وطالب عبد العزيز اللاعبين ببذل قصارى جهدهم للعودة لمصر بنتيجة إيجابية والفوز على بطل السنغال.

الزمالك يخوض مرانه الأول بالسنغال غدا بأحد الملاعب الفريبة من فندق الإقامة

يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مرانه غدا الأحد على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة بالعاصمة السنغالية داكار، ونجح حمادة الدالي إداري الفريق المتواجد حاليا في السنغال في توفير الملعب بناء على رغبة الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو.

جواز السفر يمنع روقا من مرافقة الزمالك إلى السنغال

غادرت بعثة الزمالك إلى السنغال لمواجهة فريق تونجيت السنغالي في دوري أبطال أفريقيا بدون محمد أشرف روقا لاعب وسط الفريق، بعدما فوجئ مسئولو الزمالك بانتهاء جواز سفر اللاعب فور الوصول للمطار ورفض مسئولو الجوازات بمطار القاهرة السماح للاعب بالسفر رفقة البعثة البيضاء.

الزمالك يسافر إلى السنغال استعدادا لمواجهة تونجيث في دوري الأبطال.. صور

غادرت بعثة فريق الزمالك مطار القاهرة منذ قليل متوجهة إلى السنغال على متن طائرة خاصة لمواجهة فريق تونجيث السنغالي، المقرر لها الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

استقبال حافل لبعثة الزمالك في مطار القاهرة قبل السفر للسنغال

حرص مسئولو مطار القاهرة على الترحيب بالجهاز الفني ولاعبي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك وأشرف قاسم المشرف العام على جهاز الكرة بالنادي، كما حرص عدد كبير من المتواجدين في المطار على التقاط الصور التذكارية مع لاعبي الزمالك وتمنوا لهم التوفيق في رحلتهم الأفريقية في مواجهة تونجيث السنغالي.

تحذيرات من الملعب وراء استبعاد الونش وحازم إمام من رحلة السنغال

كشف مصدر داخل الجهاز الفني لفريق الزمالك عن السبب الأساسي لاستبعاد الثنائي محمود حمدي الونش وحازم إمام، لاعبى الفريق، من رحلة السنغال مساء اليوم، استعدادا لمواجهة فريق تونجيث السنغال والمقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

حسام عبد المجيد بدلا من الونش في قائمة الزمالك أمام تونجيث

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو ضم المدافع الشاب حسام عبد المجيد إلى قائمة الفريق المتجهة مساء اليوم إلى السنغال لمواجهة فريق تونجيث السنغالي يوم الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بدلا من محمود الونش الذي تم استبعاده منذ قليل، وقال مدحت عبد الهادي المدرب العام لفريق الزمالك، إن الجهاز الفني قرر استبعاد "الونش" من قائمة الفريق المسافرة للسنغال بالتنسيق مع الجهاز الطبي، بسبب إصابة اللاعب في الركبة.