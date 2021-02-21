شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطالب اتحاد اليد باستكمال موسم الكورونا فى خطاب رسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل مسئولو نادى الزمالك خطابا رسميا لاتحاد كرة اليد، يفيد المطالبة باستكمال الموسم المنقضي الذى شهد فترة توقف بسبب كورونا.

وكان اتحاد اليد قد جدد موعد لإقامة اللقاء وسط الموسم الحالى، إلا أنه تم تأجيله مجددا؛ بسبب استضافة مصر لبطولة العالم شهر يناير الماضى.

ويسعى الزمالك إلى استكمال الموسم المنقضي، خاصة أنه تتبقى له مباراتان فقط وأنه متصدر للمسابقة.

فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الطيران بنتيجة 32 /23، فى إطار الجولة الخامسة بالمرحلة الثانية من دورى محترفى رجال كرة اليد للموسم المحلى 2020 / 2021 أمس.

وفاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الأهلى بنتيجة 28/27 فى قمة الجولة الرابعة التى أقيمت باستاد القاهرة بدون جمهور يوم الخميس.

فيما تشهد الجولة السادسة المقرر لها الخميس المقبل، لقاءات بين كل من، الأهلي مع الأوليمبى والطيران مع سبورتنج وطلائع الجيش مع الزهور وهليوبوليس مع الزمالك.

وعاد دورى محترفى كرة اليد مجددا يوم 5 فبراير الجارى، بعد فترة توقف لاستضافة مصر بطولة العالم للكبار التى اختُتمت مؤخرًا.

ونال منتخب مصر احترام وتقدير العالم بمونديال مصر 2021، بعد خسارته أمام منتخب الدنمارك بنتيجة 39-38، بعد الاحتكام للضربات الجزائية، بعدما انتهت المباراة والأشواط الإضافية بالتعادل، على صالة استاد القاهرة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد.