شكرا لقرائتكم خبر عن المهدي سليمان يتجاهل أحزان "دكة" بيراميدز بفيديو من الجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، خلال خوضه تدريبات بدنية داخل صالة "الجيم".

اعتذر المهدي سليمان لإدارة الفريق، عن تغريدة سابقة، كتبها عبر حسابه الشخصي على تويتر، وتم فهمها بشكل خطأ، وكتب المهدي سليمان: حصل سوء تفاهم بيني وبين إدارة النادي بسبب تويته نزلتها وتفهمت بشكل غلط.

وأضاف حارس مرمى بيراميدز: أعتذر لإدارة النادي ولنادى بيراميدز لو اتفهمت بشكل تانى، وكل الاحترام والتقدير لنادى بيراميدز .

وتأزمت علاقة المهدى سليمان مع مسئولى بيراميدز، وتعرض اللاعب للإيقاف وتحويله للتحقيق بسبب صورة غامضة نشرها الحارس عبر حسابه الشخصي على تويتر، لم يفصح الحارس عن المقصود منها.

وحملت الصورة التى نشرها مهدي سليمان عبر حسابه حكمة مستوحاة من الغابة وعالم الحيوان، الأمر الذى دفع مسئولى بيراميدز لمعاقبة اللاعب باستبعاده من مواجهة الأهلى، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى، والتى انتهت بالتعادل السلبى.

وعرض أحد وكلاء اللاعبين المهدى سليمان، على لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، من أجل مناقشة إمكانية ضم اللاعب في نهاية الموسم.

وتناقش لجنة التخطيط بالنادى الأهلى مقترح التعاقد مع المهدى سليمان خاصة فى ظل ابتعاد اللاعب عن المشاركة مع فريقه فى الوقت الحالى، نظرًا للاعتماد على شريف إكرامى، فضلاً عن رغبة اللجنة فى تدعيم حراسة مرمى الفريق، بعد أن كشف إيقاف محمد الشناوى الحارس الأول بالقلعة الحمراء عن وجود أزمة فى هذا المركز، نظرًا لظهور على لطفى الحارس البديل بمستوى غير جيد.