ايفرتون يحسم ديربي الميرسيسايد امام ليفربول المترنح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 فبراير 2021

ضمن منافسات ​الجولة 25​ من ​الدوري الانكليزي​ الممتاز، حقق فريق ​ايفرتون​ فوزاً مستحقاً امام مضيفه ​ليفربول​ في ​ديربي الميرسيسايد​ بنتيجة 2-0 على ملعب الانفيلد، ليتكبد رجال المدرب يورغن كلوب خسارة جديدة.



وبهذا الفوز المهم، رفع ايفرتون رصيده الى 40 نقطة في المركز السابع، في حين تجمد رصيد ليفربول عند النقطة 40 في المركز السادس.

وبالعودة الى اجواء المباراة، فكانت انطلاقة الشوط الاول بين الفريقين متقاربة، لكن ايفرتون نجح في تشكيل خطورة على مرمى الريدز منذ الدقيقة الاولى، ونجح جيمس رودريغيز من تمرير كرة حاسمة في الدقيقة الثالثة للبرازيلي ريتشارليسون الذي افتتح التسجيل للتوفيز بعد تسديدة رائعة سكنت شباك الحارس اليسون لتصبح النتيجة 1-0، وبعدها استلم ليفربول زمام المباراة وسط تراجع لايفرتون الذي اعتمد على الهجمات المرتدة، وتعرض الليفر في الدقيقة 29 لضربة قوية باصابة قائد الفريق جوردن هندرسون ليستعين كلوب بخدمات ناثانيل فيليبس، وفي الدقائق الاخيرة من عمر الشوط تبادل الفريقين الهجمات الا انها لم تسفر عن اي تغيير في النتيجة لينتهي الشوط الاول 1-0.

وفي الشوط الثاني، حصل فريق ليفربول على فرصة خطيرة الا ان رأسية ماني نجح بيكفورد من التصدي لها، وفي الدقيقة 52 حصل الليفر على فرصة لتعديل النتيجة لكنه لم يستغلها بالطريقة الصحيحة، واجرى انشيلوتي مدرب التوفيز تبديلاً بادخال سيغوردسون بدلاً من اندريه غوميز، وواصل ليفربول ضغطه على مرمى بيكفورد، وحصل محمد صلاح على فرصة خطيرة الا ان حارس التوفيز تألق وتصدى للتسديدة، وقام كلوب بادخال شاكيري بدلاً من جونز لتنشيط الخط الهجومي للفريق، الا ان الرد كان مفاجئاً حيث حصل ايفرتون على ركلة جزاء من مرتدة بعد عرقلة ارنولد للمهاجم كالفرت ليوين داخل منطقة جزاء الليفر، لينجح سيغوردسون في ترجمتها ومضاعفة النتيجة لفريقه ويضع ليفربول في موقف صعب، واضاف حكم اللقاء 5 دقائق وقت بدل ضائع لكنها لم تسفر عن اي تغيير في النتيجة لتنتهي المباراة 2-0.