دورتموند يعمّق جراح شالكه برباعيّة نظيفة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 فبراير 2021

ضمن منافسات الأسبوع الـ22 من بطولة ​الدوري الالماني​، عمّق ​بوروسيا دورتموند​ من جراح ​شالكه​، وحقق عليه فوزا كبيرا بنتيجة أربعة أهداف مقابل لاشيء، في اللقاء الذي جمع الطرفين يوم السبت.



وإستطاع الضيوف أن ينهوا الشوط الأول بنتيجة هدفين مقابل لاشيء، سجلهما ​جادون سانشو​ في الدقيقة 42، و​ايرلينغ هالاند​ في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني، واصل دورتموند سيطرته، ونجح بتسجيل هدفين آخرين، عن طريق كلّ من رافاييل غيريرو في الدقيقة 60، وهالاند مرّة أخرى في الدقيقة 79.

ورفع دورتموند رصيده إلى النقطة رقم 36 في المركز السادس، فيما تجمّد رصيد شالكه عند النقطة رقم 9 في المركز الأخير.