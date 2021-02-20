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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فالنسيا يخطف الفوز في الوقت القاتل من سلتا فيغو المنقوص عددياً والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 فبراير 2021
ضمن فعاليات الجولة 24 من منافسات الدوري الاسباني " الليغا "، خطف فريق فالنسيا الانتصار في الوقت البدل عن ضائع حيث سجل ثنائية قاتلة ليفوز بنتيجة 2 - 0 امام فريق سلتا فيغو الذي اكمل النصف ساعة الاخيرة من اللقاء منقوص عددياً بعد طرد لاعبه روبن بلانكو عقب نيسله البطاقة الحمراء، وذلك في اللقاء الذي اقيم على ارض ملعب ميستايا معقل الخفافيش بغياب الجماهير بسبب قرار الاتحاد الاسباني عقب تفشي فيروس كورونا الخطير في اسبانيا والعالم اجمع.
وبالعودة الى مجريات اللقاء، فقد انتظر الخفافيش حتى الدقيقة 94 حتى سجلوا الهدف الاول عن طريق اللاعب مانويل فاييخو قبل ان يضيف المهاجم الفرنسي كيفن غاميرو الهدف الثاني في الدقيقة 99 بعد ان اعطى الحكم نحو 10 دقائق وقت بدل عن ضائع ليستفيد الخفافيش من التفوق العديد ويحسموا اللقاء بثنائية نظيفة.