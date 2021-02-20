فالنسيا يخطف الفوز في الوقت القاتل من سلتا فيغو المنقوص عددياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 فبراير 2021

ضمن فعاليات الجولة 24 من منافسات ​الدوري الاسباني​ " ​الليغا​ "، خطف فريق ​فالنسيا​ الانتصار في الوقت البدل عن ضائع حيث سجل ثنائية قاتلة ليفوز بنتيجة 2 - 0 امام فريق ​سلتا فيغو​ الذي اكمل النصف ساعة الاخيرة من اللقاء منقوص عددياً بعد طرد لاعبه روبن بلانكو عقب نيسله البطاقة الحمراء، وذلك في اللقاء الذي اقيم على ارض ملعب ميستايا معقل ​الخفافيش​ بغياب الجماهير بسبب قرار الاتحاد الاسباني عقب تفشي ​فيروس كورونا​ الخطير في ​اسبانيا​ والعالم اجمع.



وبالعودة الى مجريات اللقاء، فقد انتظر الخفافيش حتى الدقيقة 94 حتى سجلوا الهدف الاول عن طريق اللاعب مانويل فاييخو قبل ان يضيف المهاجم الفرنسي ​كيفن غاميرو​ الهدف الثاني في الدقيقة 99 بعد ان اعطى الحكم نحو 10 دقائق وقت بدل عن ضائع ليستفيد الخفافيش من التفوق العديد ويحسموا اللقاء بثنائية نظيفة.