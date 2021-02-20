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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أرقام تاريخيّة تحقّقت بعد فوز ايفرتون أمام ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 فبراير 2021
إستطاع ايفرتون أن يحقق فوزا مهما على حساب ليفربول بنتيجة هدفين مقابل لاشيء في اللقاء الذي جمع الطرفين على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الدوري الانكليزي.
وأبرز الإحصاءات الخاصة باللقاء أتت كالتالي:
- هذا الفوز هو الأول لايفرتون خارج أرضه أمام ليفربول على ملعب أنفيلد منذ العام 1999.
- ليفربول يخسر أربع مباريات متتالية على أرضه لأول مرة منذ العام 1923.
- ليفربول أول فريق "بطل" يخسر أربع مباريات متتالية على أرضه منذ ايفرتون من موسم 1928-1929.
- سيغردسون سجل هدفه الخامس في مرمى ليفربول خارج الديار كأكثر فريق يسجل أمامه في الدوري الانكليزي خارج الديار.
- هدف ريتشارلسون الأول، هو ثاني أسرع هدف يُسجل من ايفرتون في شباك ليفربول منذ هدف أوليفير داكور عام 1999.