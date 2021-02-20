أرقام تاريخيّة تحقّقت بعد فوز ايفرتون أمام ليفربول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 فبراير 2021

إستطاع ​ايفرتون​ أن يحقق فوزا مهما على حساب ​ليفربول​ بنتيجة هدفين مقابل لاشيء في اللقاء الذي جمع الطرفين على ملعب أنفيلد ضمن منافسات ​الدوري الانكليزي​.



وأبرز الإحصاءات الخاصة باللقاء أتت كالتالي:

- هذا الفوز هو الأول لايفرتون خارج أرضه أمام ليفربول على ملعب أنفيلد منذ العام 1999.

- ليفربول يخسر أربع مباريات متتالية على أرضه لأول مرة منذ العام 1923.

- ليفربول أول فريق "بطل" يخسر أربع مباريات متتالية على أرضه منذ ايفرتون من موسم 1928-1929.

- سيغردسون سجل هدفه الخامس في مرمى ليفربول خارج الديار كأكثر فريق يسجل أمامه في الدوري الانكليزي خارج الديار.

- هدف ريتشارلسون الأول، هو ثاني أسرع هدف يُسجل من ايفرتون في شباك ليفربول منذ هدف أوليفير داكور عام 1999.