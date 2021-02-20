باول يقود رابتورز للفوز على تمبرولفز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل نورمان باول 31 نقطة ليقود فريقه تورنتو رابتورز للفوز على مينيسوتا تمبرولفز 86 - 81، خلال المباراة التي جمعتهما صباح أمس ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. وهذا الانتصار هو الثالث على التوالي لفريق تورنتو رابتورز. وسجل لفريق تورنتو فريد فانفليت 12 نقطة و7 متابعات، وأضاف باسكال سياكام 10 نقاط. وسجل لفريق تورنتو فريد فانفليت 12 نقطة و7 متابعات، وأضاف باسكال سياكام 10 نقاط. وسجل لفريق مينيسوتا كارل-أنتوني تاونز 19 نقطة و13 متابعة، وأضاف ماليك بياسلي 13 نقطة وجوردن ماكلولين 11 نقطة. وهذه هي الخسارة الثالثة لفريق مينيسوتا على التوالي منذ الفوز في تورنتو الأحد الماضي.

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