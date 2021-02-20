الأهلي المصري يعلن جاهزية أيمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الأهلي المصري جاهزية مدافعه أيمن أشرف لمواجهة سيمبا التنراني الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

وقال رئيس الجهاز الطبي بالنادي الدكتور أحمد أبوعبلة، «إن أيمن أشرف سوف ينتظم في تدريبات فريقه الجماعية بشكل طبيعي».

وأضاف أن أيمن أشرف شارك في جانب من التدريبات الجماعية للفريق يوم الجمعة بالقاهرة، بعد تعافيه من إجهاد العضلة الخلفية، كما شارك في مران الفريق كاملا أمس، ليكون جاهزا لمواجهة سيمبا.

يذكر أن الأهلي يتصدر المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط متفوقا على سيمبا بفارق الأهداف، حيث فاز الأهلي في الجولة الأولى على المريخ السوداني بثلاثية نظيفة، فيما فاز سيمبا على فيتا كلوب الكونغولي 1 - 0.