بالميراس يفرض التعادل على ساو باولو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعادل فريق ساو باولو مع ضيفه بالميراس 1 - 1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين صباح أمس، في الجولة الـ34 من الدوري البرازيلي لكرة القدم. وتقدم ساو باولو بهدف سجله لوسيانو دا روتشا نيفيز في الدقيقة 74 من ركلة جزاء، وتعادل بالميراس بهدف سجله رونيلسون باربوسا في الدقيقة الأخيرة من المباراة. ورفع ساو باولو رصيده بعد هذا التعادل إلى 23 نقطة في المركز الثالث، كما ارتفع رصيد بالميراس إلى 57 نقطة في المركز السادس. ورفع ساو باولو رصيده بعد هذا التعادل إلى 23 نقطة في المركز الثالث، كما ارتفع رصيد بالميراس إلى 57 نقطة في المركز السادس.

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