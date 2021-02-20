بلوزداد الجزائري يريد ملاقاة صن داونز بالسودان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد نادي شباب بلوزداد الجزائري أمس، أنه اقترح مواجهة ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية من المجموعة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، يوم 27 أو 28 فبراير الحالي بالسودان.

وأوضح شباب بلوزداد في صفحته على (فيس بوك)، أن اقتراحه بلعب المباراة في السودان جاء بعد طلب الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) باختيار بلد محايد لإقامة المباراة المذكورة التي كانت مقررة الثلاثاء المقبل على ملعب الخامس من يوليو في العاصمة الجزائرية.

وأكد شباب بلوزداد أنه ينتظر رد الاتحاد الأفريقي المرتبط بموافقة السلطات السودانية على استضافة المباراة.

كان كاف قرر تأجيل مباراة شباب بلوزداد وصن داونز بطلب من اتحاد الكرة الجزائري بناء على توصية من اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا المستجد خوفا من تفشي السلالة الجديدة من الفيروس، التي ظهرت بجنوب أفريقيا، في الجزائر.