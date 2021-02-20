إلتشي يستعيد مذاق الانتصارات

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وحقق إلتشي الانتصار الأول خلال آخر 17 مباراة بالدوري الإسباني ليرفع رصيده إلى 21 نقطة متساويا في ذلك مع إيبار.وكان الانتصار في مباراة أمس هو الرابع لإلتشي في الموسم الحالي للدوري الإسباني، مقابل 9 هزائم و9 تعادلات، بينما تلقى إيبار الهزيمة الـ11 له مقابل 4 انتصارات و9 تعادلات.
وحسم إلتشي المباراة بهدف وحيد سجله دانييل بيدرو كالفو في الدقيقة 33، ليفتقد إيبار مذاق الانتصار للمباراة السابعة على التوالي.
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