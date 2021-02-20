تشيلسي يصعد للرابع موقتا

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وتقدم ساوثهامبتون بهدف سجله تاكومي مينامينو في الدقيقة 34، وتعادل تشيلسي بهدف سجله ماسون مونت في الدقيقة 54 من ركلة جزاء.ورفع تشيلسي رصيده إلى 43 نقطة في المركز الرابع، بشكل موقت، انتظارا لما ستسفر عنه بقية مباريات هذه الجولة، كما رفع ساوثهامبتون رصيده إلى 30 نقطة في المركز الـ13.
وهذه هي أول نقطة يحصدها ساوثهامبتون بعد الخسارة في 6 مباريات متتالية بالدوري، فيما أصبح هذا التعادل هو الأول لتشيلسي بعد 4 انتصارات متتالية.
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