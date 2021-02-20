فرح تتوج أحد أحلامها بلقب هدافة الدوري النسائي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توجت اللاعبة فرح جفري عشقها وهوايتها لكرة القدم بالحصول على لقب هدافة بطولة كأس أبطال المناطق، لأول دوري نسائي في نسخته الأولى.

وتقول لاعبة فريق جدة ايغيلز الطالبة بكلية عفت (مالية)، «عرفت كرة القدم في منزلنا، فمنذ الصغر كنت أشاهد المباريات مع والدي بكل حماس، خاصة الدوري السعودي والإنجليزي، كما أمارس لعب كرة القدم في فناء المنزل، وأهدف حاليا لأن أكون قدوة حسنة لكل امراة تحلم بأن تكون لاعبة كرة قدم، وأن أساعد فريقي في تحقيق بطولات كثيرة بجانب حلمي الأكبر وهو تمثيل المنتخب في كأس العالم للسيدات».

وأضافت اللاعبة المتوجة مع فريقها بدوري جدة النسائي، وبالمركز الثاني على مستوى دوري المملكة، «لم تكن البدايه بسيطة بسبب فكر المجتمع في ذلك الوقت، وأن كرة القدم حكر فقط على الرجال، بالإضافة إلى عدم توفر منشآت رياضية خاصة بالنساء ومدربات لتدريب كرة القدم، ووالدي ساهم في تدريبي وتطويري بشكل كبير».

وتابعت «حلمت بلعب كرة القدم وتحقيق بطولات وعملت على ذلك حتى نلت لقب هدافة البطولة الرسمية الأولى هذا الموسم، كنت دائما أحاول أن أعمل على نفسي وأطور من إمكاناتي».

وعدت فرح هدفها في نهائي كأس الأبطال «الأفضل» وقالت «جمال الهدف أنه كان ركلة حرة من مسافة بعيدة، وهو من الحالات التي كنت أتدرب عليها كثيرا».

وعن المنافسة في الدوري النسائي في نسخته الأولى، «المنافسة كانت عالية لأن كل فريق تأهل لهذه البطولة كان يستحق، وأنه من أفضل الفرق على مستوى المملكة، لذلك كانت المنافسة قوية».

وأردفت «كلاعبة سعودية كنت فخورة برؤية (بنات بلدي) بهذه المستويات العالية وبنجاحهن في إظهار مواهبهن بصور رائعة».

وعن الجديد الذي خرجت به من الدوري النسائي، قالت «للمرة الأولى لعبت مع فريقي ضد فريق من خارج جدة، فالمباريات أقيمت بالرياض والجو كان مختلفا عن أجواء جدة التي اعتدنا عليها، فكانت تجربة أكثر من رائعة».