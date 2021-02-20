شكرا لقرائتكم خبر إصابة 15 لاعبا بكورونا لا تعفي الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - داهم فيروس كورونا (Covid-19) عددا كبيرا من فريق الباطن، لاعبين وأجهزة فنية وإدارية وطبية، وذلك بعد عودة الفريق من أداء مباراته أمام أبها ضمن الجولة الـ19 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي كسبها الفريق بنتيجة 2/ 1.

الأمر الذي وضع الفريق في مأزق قبل مواجهة القادسية الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الـ 20 من دوري المحترفين وأمام الوحدة في الجولة الـ21، نتيجة الغيابات القسرية التي فرضتها كورونا، مما دفع إدارة الباطن لمخاطبة اتحاد الكرة لتأجيل المباراة تقديرا لظروف الفريق، إلا أن التنظيمات المعلنة من قبل والخاصة بجائحة كورونا قد لا تكون في صف الباطن في سعيه لتأجيل المباراتين، وقد تلزمه بخوضهما بقائمة بديلة وإتمام الصفوف من فريق درجة الشباب.

وكان نائب رئيس الباطن، مبارك الظفيري أكد إصابة 22 شخصا بفيروس كورونا في النادي، مبينا أن ناديه خاطب اتحاد الكرة مطالبا بتأجيل مباراتيه في الجولتين المقبلتين أمام القادسية والوحدة.

وصرح الظفيري لقناتي SBC والرياضية السعودية قائلا «تأكدت إصابة 22 شخصا في النادي بفيروس كورونا، بينهم 15 لاعبا أغلبهم أساسيون، ونأمل من باب العدالة والمساواة أن ينظر اتحاد الكرة لحال الفريق».

وأضاف «خاطبنا رابطة دوري المحترفين واتحاد كرة القدم بشأن تأجيل المباراتين المقبلتين أمام القادسية والوحدة، ونحن بانتظار ردهما بشأن هذه الظروف الاستثنائية الخارجة عن إرادتنا».

وعن ظهور الفيروس وسط الفريق، قال «قبل مباراة أبها شعر أحد اللاعبين الأجانب بأعراض كورونا، وتم عزله، ثم بدأ الفيروس في الانتشار وسط أكثر من شخص بالنادي، وتم عمل فحص احترازي شامل بعد العودة من أبها، إلا أن الإصابات تصاعدت ووصلت حتى يوم أمس الأول إلى 22 إصابة وسط اللاعبين والإداريين والأجهزة الفنية، ومن المتوقع أن يرتفع العدد».

وكان الفريق قد أجرى آخر مسحة طبية للاعبين قبل مواجهة الرائد في القصيم قبيل مواجهة أبها ولم يثبت إصابة أي لاعب.

على ذات الصعيد، عملت إدارة الباطن على عزل المصابين بالفيروس لتجنب انتشار المرض بين أفراد الفريق، فيما استعان مدرب الفريق البرتغالي خوسيه جاريدو بعدد من اللاعبين الشباب لسد وتعويض غيابات عدد من اللاعبين الأساسيين تحوطا لرفض اتحاد الكرة تأجيل المواجهتين المقبلتين.

كما عملت إدارة الصيانة على تعقيم كامل منشأة النادي أمس.

التنظيمات الخاصة بجائحة كورونا: