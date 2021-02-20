شكرا لقرائتكم خبر عبدالغني للاعبي النصر: لا تسمحوا للهلال بالتقدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يفاضل مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الكرواتي الين هورفات، بين علي لاجامي وأسامة الخلف لسد خانة الظهير الأيمن بدلا من سلطان الغنام الذي لم تكتمل جاهزيته، حيث يأمل في تجهيز أحدهما لمواجهة الهلال الثلاثاء المقبل في الجولة الـ20 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن المقرر أن يعتمد الكرواتي على الثلاثي بيتروس وعبدالمجيد الصليهم وعلي الحسن في خط الوسط، على أن يكون عبدالفتاح عسيري ورائد الغامدي أهم الأدوات التي سيستعين بها خلال مجريات اللقاء.

من جانبه اجتمع المدير التنفيذي حسين عبدالغني باللاعبين قبل التدريبات، طالبهم بضرورة حصد نقاط الديربي دون أن يتطرق للخسارة الماضية أمام القادسية 0 - 1 في الجولة الـ19 للدوري.

وقال عبدالغني للجهاز الفني واللاعبين «نعمل كأسرة واحدة، والمحك الحقيقي لنا هو الخروج من أزمة التذبذب في المستوى الفني للاعبين، من خلال المباريات المقبلة بدءا بمواجهة الهلال الذي عاد إلى المنافسة على اللقب، لذلك لا نريد أن يمضي قدما على حسابنا، لا سيما أننا قبل أسابيع ظفرنا أمامه بلقب كأس السوبر، ونحن قادرون على تكرار النتيجة واستعادة الفريق بريقه والمنافسة على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين بقوة».

وعلمت «مكة» أن إدارة النصر سددت رواتب اللاعبين المتاخرة، فيما تبقى فقط راتب يناير الماضي، حيث وعدت اللاعبين بتسديده مع راتب فبراير الحالي.