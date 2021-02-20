تجمع بجازان لضم مواهب للأخضر الشاب

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واستدعى المدير الفني للمنتخب صالح المحمدي 32 لاعبا للالتحاق بالمعسكر هم: أسامة المرمش، مشعل المطيري، عمار العمار، أحمد أبوراسين، عمران الجهني، محمد عبدالرحمن، بندر الشمراني، حسن ربيع، مشعل الحمدان، جواد المولد، سالم النجدي، تركي الجعدي، مشعل الدوسري، خالد مداد، فارس الشهري، عبدالرحمن السلمي، فهد الطالب، عبدالإله فرحات، عبدالهادي القحطاني، وليد العيافي، صالح الرحماني، محمد آل سالم، صفوان الجهني، جواد محمد، عبدالعزيز القحطاني، مشاري المعين، أحمد العيسى، عمر الشراري، علي آل جبيع، عامر عبدالرحمن، مشعل الحارثي، ومحمد الدريس.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ المنتخب السعودي تحت 20 عاما لكرة القدم أمس، تجمعا استكشافيا في منطقة جازان يستمر حتى 24 فبراير الحالي، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 20 عاما 2023.واستدعى المدير الفني للمنتخب صالح المحمدي 32 لاعبا للالتحاق بالمعسكر هم: أسامة المرمش، مشعل المطيري، عمار العمار، أحمد أبوراسين، عمران الجهني، محمد عبدالرحمن، بندر الشمراني، حسن ربيع، مشعل الحمدان، جواد المولد، سالم النجدي، تركي الجعدي، مشعل الدوسري، خالد مداد، فارس الشهري، عبدالرحمن السلمي، فهد الطالب، عبدالإله فرحات، عبدالهادي القحطاني، وليد العيافي، صالح الرحماني، محمد آل سالم، صفوان الجهني، جواد محمد، عبدالعزيز القحطاني، مشاري المعين، أحمد العيسى، عمر الشراري، علي آل جبيع، عامر عبدالرحمن، مشعل الحارثي، ومحمد الدريس.

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