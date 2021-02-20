كاريلي يعد الاتحاد للفيصلي بالفيديو

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كما خصص كاريلي 45 دقيقة قبل انطلاق التدريبات أمس للحديث مع اللاعبين ثم وجه الذين شاركوا كأساسيين في مواجهة التعاون بالجولة الـ19 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لتأدية تدريبات استرجاعية خفيفة فيما أدى البقية مرانا فنيا ولياقيا.وسيبدأ الفريق اليوم استعداده الفعلي لمواجهة الفيصلي ضمن منافسات الجولة الـ20 والتي ستقام الثلاثاء المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع في مكة المكرمة.
وستسلم إدارة النادي مكافأة مالية مجزية للاعبين قبل لقاء الفيصلي وذلك تحفيزا للاعبين عقب فوزهم على التعاون.
من جهة أخرى وجه كاريلي الجهاز الطبي بعدم الاستعجال على عودة اللاعبين غاري رودريجيز وعبدالمجيد السواط ولا سيما أن إصاباتهما متكررة، كما ينفذان في الفترة الحالية برامج تأهيلية حسب الحاجة.
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