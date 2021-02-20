الارشيف / اخبار الرياضه

كاريلي يعد الاتحاد للفيصلي بالفيديو

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر كاريلي يعد الاتحاد للفيصلي بالفيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - ​حرص المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي فابيو كاريلي على الاجتماع باللاعبين في مقر معسكر الفريق بالنادي، وذلك لعرض سلسلة من الجوانب الفنية والتكتيكية وإحاطتهم بأخطاء المباريات الأخيرة من خلال عرض عدد من اللقطات عبر الفيديو.

كما خصص كاريلي 45 دقيقة قبل انطلاق التدريبات أمس للحديث مع اللاعبين ثم وجه الذين شاركوا كأساسيين في مواجهة التعاون بالجولة الـ19 لدوري الأمير للمحترفين لتأدية تدريبات استرجاعية خفيفة فيما أدى البقية مرانا فنيا ولياقيا.

وسيبدأ الفريق اليوم استعداده الفعلي لمواجهة الفيصلي ضمن منافسات الجولة الـ20 والتي ستقام الثلاثاء المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع في مكة المكرمة.

وستسلم إدارة النادي مكافأة مالية مجزية للاعبين قبل لقاء الفيصلي وذلك تحفيزا للاعبين عقب فوزهم على التعاون.

من جهة أخرى وجه كاريلي الجهاز الطبي بعدم الاستعجال على عودة اللاعبين غاري رودريجيز وعبدالمجيد السواط ولا سيما أن إصاباتهما متكررة، كما ينفذان في الفترة الحالية برامج تأهيلية حسب الحاجة.

كانت هذه تفاصيل خبر كاريلي يعد الاتحاد للفيصلي بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا