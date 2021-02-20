الاتفاق يسمي قوميز هدافا للهلال بدوري المحترفين

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وكانت صدارة هدافي الفريق بدوري المحترفين قبل مواجهة الاتفاق من نصيب المهاجم الوطني المعتزل ياسر القحطاني، من خلال تسجيله 61 هدفا، إلا أن قوميز الذي انضم إلى الفريق في موسم 2018 - 2019 قادما من جلطة سراي التركي، نجح في تخطي رقم القحطاني من خلال تسجيله الهدف رقم 62 له بقميص الهلال، ولا يزال مرشحا لتخطي هذا الرقم في حالة استمرار توهجه في المباريات المتبقية لفريقه خلال الموسم الحالي.ومنذ أن لعب قوميز مع الهلال لم يخسر الهلال أي مباراة واجه بها الاتفاق، حيث تواجها في 6 مباريات بدوري المحترفين انتهت جميعها بفوز الهلال، وسجل خلالها قوميز 5 أهداف، وصنع هدفين وأضاع ركلة جزاء، وبالتالي ينضم الاتفاق لفريقي النصر والفتح، حيث تعد مباريات الهلال أمام هذه الفرق هي المفضلة لقوميز، حيث سجل وصنع خلالها 7 أهداف في كل مرمى.
يذكر أن المهاجم ناصر الشمراني هو آخر مهاجم هلالي حقق لقب هداف دوري المحترفين، وذلك عام 2013 - 2014 عندما سجل 21 هدفا.
ويتصدر قوميز حاليا ترتيب هدافي دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 هدفا.
هدافو الهلال بدوري المحترفين
1بافتيمبي قوميز 62 هدفا
2ياسر القحطاني 61 (اعتزل)
3كارلوس إدواردو 54 (رحل عن الفريق الموسم الحالي)
فرق سجل فيها قوميز هدفين وأكثر:
- النصر
- الشباب
- الاتفاق
- الحزم
- العدالة
- الفتح
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