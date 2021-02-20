ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول أمام إيفرتون.. وقائمة الهدافين بعد صيام صلاح

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تلقى ليفربول الخسارة الرابعة على التوالي على أرضه لأول مرة منذ عام 1923، بعدما خسر أمام إيفرتون، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ25 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ريتشارلسون الهدف الأول لإيفرتون في الدقيقة الثالثة من المباراة، ثم أضاف سيجوردوسون الهدف الثاني للفريق الأزرق من ضربة جزاء في الدقيقة 83.

وبذلك تجمد رصيد ليفربول عند النقطة 40 في المركز السادس، متفوقا بفارق الأهداف على إيفرتون.

فيما يتصدر الدوري مانشستر سيتي الدوري بـ56 نقطة، يليه مان يونايتد وليستر سيتي بـ46 نقطة لكل منهما.

وعلى صعيد هدافي الدوري، مازال النجم المصري يتصدر القائمة بـ17 هدفا رغم غيابه عن التسجل في هذع الجولة.

وفيما يلي ترتيب الهدافين حتى الآن:

1 محمد صلاح - ليفربول 17

2 برونو فيرنانديش - مانشستر يونايتد 14

=3 دومينيك كالفيرت ليوين - إيفرتون 13

=3 هيونج مين سون - توتنهام 13

=3 هاري كين - توتنهام 13

=6 جيمي فاردي - ليستر سيتي 12

=6 باتريك بامفورد - ليدز يونايتد 12

8 إلكاي جوندوان - مانشستر سيتي 11

=9 أولي واتكينس - أستون فيلا 10

=9 كالوم ويلسون - نيوكاسل 10