الهزيمة الرابعة على التوالي منذ 1923.. ليفربول يواصل الانهيار ويخسر من إيفرتون في الديربي (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تلقى ليفربول خسارة جديدة على يد إيفرتون، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ25 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ريتشارلسون الهدف الأول لإيفرتون في الدقيقة الثالثة من المباراة، ثم أضاف سيجوردوسون الهدف الثاني للفريق الأزرق من ضربة جزاء في الدقيقة 83.

وبذلك خسر ليفربول 4 مباريات على التوالي على أرضه لأول مرة منذ عام 1923، فيما حقق إيفرتون أول فوز له على ملعب آنفيلد منذ 22 عامًا.

وبذلك تجمد رصيد ليفربول عند النقطة 40 في المركز السادس، متفوقا بفارق الأهداف على إيفرتون.