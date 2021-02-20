شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أمور تدفع الجوكر أحمد فتحى للرحيل عن بيراميدز نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش أحمد فتحى، لاعب نادى بيراميدز، أوقاتاً غير سعيدة هذا الموسم الذى يشهد تراجع مشاركته مع الفريق السماوى فى أول مواسمه بعد الرحيل عن النادى الأهلى بحثا عن المشاركة.

ويشعر الجوكر بعدم التأقلم مع فريق بيراميدز وعدم التعامل معه باحترافية، كما كان الحال فى الأهلي، لذا يفكر فى الرحيل وخوض تجربة احتراف خارجية فى الخليج.

وكان أحمد فتحي قد انتقل إلى فريق بيراميدز فى الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من النادي الأهلي بعدما رفض تجديد تعاقده مع فريقه السابق.

ونستعرض 3 أسباب تدفع الجوكر للرحيل عن بيراميدز..

نتائج بيراميدز

يحتل فريق بيراميدز المركز السابع فى ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة وهو مركز لا يليق بالفريق السماوي مقارنة بالأسماء التي يضمها الفريق.

وكان أحمد فتحى يمنى نفسه في تحقيق البطولات مع الفريق السماوى، إلا أن المستوى الذى ظهر عليه الفريق لا يبشر بالبطولات حيث ابتعد عن المركز الأول في الدوري.

الأرجنتينى أروابارينا

يفضل المدرب الأرجنتينى أروابارينا الاعتماد على أحمد توفيق فى الجانب الأيمن عن الدفع بأحمد فتحى، وهو ما أثار غضب الجوكر، الذى رفض قرار استبداله فى مباراة فريقه أمام البنك الأهلي فى الدوري الممتاز، ليقرر أروابارينا عدم الدفع بأحمد فتحي فى مباراة الفريق أمام وادى دجلة، فى رد فعل على تصرف فتحي فى مباراة البنك الأهلي.

الحنين إلى الأهلي

قدم أحمد فتحي أكثر من موقف خلال فترة تواجده فى بيراميدز هذا الموسم، يدل على حنينه إلى العودة مرة أخرى للأهلى، كانت بدايتها دخول غرفة ملابس النادي الأهلي بين شوطي مباراة الأهلي وبيراميدز لتلقي العلاج على يد طبيب الأهلي، مرورًا بتهنئته كهربا بالتتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، مؤكدًا له أنه افتقد لاعبي الأهلي، نهاية بنظرات الحسرة بعد مشادة مع طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي فى مباراة بيراميدز والأهلي الأخيرة.