شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم السبت 21 / 2 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم، السبت الموافق 21 / 2 / 2021 العديد من الأحداث، فى مقدمتها، خوض الفريق أول مران فى تنزانيا وإصابة مروان محسن ومغادرته المران.
مران الأهلي.. تقسيمة قوية لمدة "45 دقيقة" بطول الملعب
اختتم بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، فقرات المران الأول بتنزانيا، بتقسيمة قوية شهدت التركيز على بعض الأمور الفنية.
وخاض اللاعبون تقسيمة قوية بطول الملعب استمرت لمدة 45 دقيقة، شهدت تنافسًا قويًا بين جميع اللاعبين. وخاض الأهلي مرانه الأول في تنزانيا على ملعب "جيمخانا" في الواحدة بعد ظهر اليوم بتوقيت القاهرة.
فيما خاض لاعبو الأهلي جانبا من التدريبات البدنية والجري حول الملعب، مع بداية المران الأول للفريق في تنزانيا ظهر اليوم، وذلك تحت إشراف كابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق، في فقرة استمرت 30 دقيقة.
تعقيم ملعب جيمخانا قبل خوض تدريبات الأهلي فى تنزانيا
شهد ملعب «جيمخانا»، الذى يحتضن مران الأهلى الأول فى دار السلام بتنزانيا، عمليات تعقيم مستمرة، وذلك فى إطار التحضيرات الخاصة بمباراة سيمبا التنزانى، وكلف الجهاز الإدارى أحد مسؤولى المهمات بالبعثة بعملية تعقيم الملعب وأدوات التدريب والكرات، قبل انطلاق المران؛ وذلك حفاظا على سلامة الجميع ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى لفيروس كورونا.
طبيب الأهلى أحمد أبو عبلة حدد عدداً من التحذيرات والإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المنتشر فى تنزانيا، ويستعد الأهلى لمواجهة فريق سيمبا التنزانى عصر الثلاثاء المقبل فى الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.
موسيماني يجتمع بأيمن أشرف في تنزانيا ومران قوي للحراس
عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع أيمن أشرف، مدافع الفريق، وذلك في حضور الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق، قبل انطلاق تقسيمه الفريق اليوم؛ من أجل الاطمئنان على سلامته وجاهزيته للمشاركة في أول مران في تنزانيا.
وشارك أيمن أشرف عقب جلسته مع موسيماني وطبيب الفريق في مران الأهلي كاملا، وتواجد بقوة في التقسيمة التي أجراها الجهاز الفني كاملة ، وتعافى أيمن أشرف من آثار إجهاد العضلة الخلفية وبات جاهزا للمشاركة في مباراة سيمبا التنزاني.
سفير مصر فى تنزانيا يحضر المران الأول للأهلي استعدادا لمواجهة سيمبا
حرص السفير محمد جابر أبو الوفا، سفير مصر فى تنزانيا، على حضور مران الأهلي الأول فى دار السلام استعدادا لمواجهة فريق سيمبا التنزاني، واستقبل محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة الفريق في تنزانيا السفير المصرى وأعضاء السفارة الذين حرصوا على متابعة مران الفريق؛ للشد من أزره قبل مواجهة سيمبا.
وكان السفير المصري فى تنزانيا محمد جابر أبو الوفا قد حرص على استقبال بعثة الأهلي في مطار دار السلام أمس فور وصولها، وقام وطاقم السفارة بتسهيل كافة إجراءات خروج البعثة.
مروان محسن يغادر مران للأهلي فى تنزانيا بسبب الإصابة
غادر مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة الفريق مع بدايتها أثناء المران الأول فى تنزانيا، وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، أن اللاعب اشتكى من آلام كدمة فى القدم تعرض لها أثناء مران الأهلي بالتتش أمس الجمعة.
وأوضح طبيب الأهلى أنه فضل عدم استكمال اللاعب لفقرات التقسيمة؛ بسبب شكواه من آلام الكدمة آلتي تعرض لها في مران الأهلي الأخير بالقاهرة؛ من أجل تجهيزه بشكل جيد، ولتجنب تفاقم آلام الكدمة في القدم.
الأهلي يطبق الإجراءات الاحترازية المشددة فى تنزانيا قبل مواجهة سيمبا
فرض الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، عددا من التحذيرات والإجراءات الوقائية على بعثة الفريق الأول لكرة القدم لمواجهة فيروس كورونا المنتشر فى تنزانيا. وشدد أبو عبلة على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لجميع أفراد البعثة، مع التشديد على ارتداء الكمامات طوال الوقت حتى داخل فندق الإقامة، كما أكد طبيب الفريق على تعقيم غرف البعثة بالكامل فى فندق الإقامة بشكل دوري، إضافة إلى تعقيم معدات وأدوات التدريب بشكل يومي.