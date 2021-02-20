أخبار الأهلى اليوم السبت 21 / 2 / 2021

اختتم بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، فقرات المران الأول بتنزانيا، بتقسيمة قوية شهدت التركيز على بعض الأمور الفنية.

وخاض اللاعبون تقسيمة قوية بطول الملعب استمرت لمدة 45 دقيقة، شهدت تنافسًا قويًا بين جميع اللاعبين. وخاض الأهلي مرانه الأول في تنزانيا على ملعب "جيمخانا" في الواحدة بعد ظهر اليوم بتوقيت القاهرة.

فيما خاض لاعبو الأهلي جانبا من التدريبات البدنية والجري حول الملعب، مع بداية المران الأول للفريق في تنزانيا ظهر اليوم، وذلك تحت إشراف كابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق، في فقرة استمرت 30 دقيقة.