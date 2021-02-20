شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يتسلح بـ22 لاعبا من الاتحاد السكندرى لمواجهة أسوان بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة أسوان، في السابعة والنصف من مساء غد الأحد، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة بالدوري المصري الممتاز، وضمت القائمة 22 لاعبا، وجاءت القائمة كالتالي: محمد صبحي، صبحي سليمان، نانا، محمود رزق، مروان النجار، السيد سالم، فوزي الحناوي، أحمد نبيل مانجا، مروان عطية، كريم الديب، إيمانويل أكوي، أحمد راشد، محمد الصباحي، عبد الغني محمد، رزاق سيسية، روماريو، عبد السميع، هشام صلاح، خالد قمر، عمار حمدي، خالد الغندور، وأحمد حجي.

واختتم فريق الاتحاد السكندري تدريباته الأخيرة استعدادا لمواجهة أسوان بالدوري، وشهد المران وقوف العميد حسام حسن وجهازه المعاون على تصحيح بعض الأخطاء الفنية التي شهدتها مباراة الفريق الأخيرة أمام سيراميكا وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدل لكل فريق.

من جانبه حرص محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري على مؤازرة فريقه قبل ملاقاة أسوان في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن والمقرر لها غدا الأحد على ملعب الإسكندرية في السابعة والنصف مساء.

وطالب مصيلحى العميد حسام حسن بضرورة إغلاق صفحة التعادل مع سيراميكا في المباراة الأخيرة والتركيز الكبير أمام فريق أسوان، خاصة أن الأخير لم يتلقى أي هزيمة في آخر 6 مباريات لعبها في الدوري.

وحث مصيلحى لاعبيه على ضرورة الفوز في المباريات الثلاثة المؤجلة بالدوري حتى يرتقي الفريق للنقطة 24 ويدخل المربع الذهبي في جدول ترتيب المسابقة والتواجد بين الكبار وهو ما يلبي طموحات جماهير الإسكندرية.

جدير بالذكر أن مصيلحي عقد اجتماعا مس أمس الجمعة بفريق الكرة بكامل هيئته من جهاز فنى و لاعبين بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن وبحضور أعضاء مجلس الإدارة .

وأشار رئيس النادى إلى أن جماهير زعيم الثغر تنتظر من هذا الفريق تقديم مستوى متميز لما يضمه من عناصر مميزه بين صفوفه وتدعيمه بعناصر مميزه أيضاً في بداية هذا الموسم، بالإضافة لوجود جهاز فني قدير له قدرات فنية كبيرة بقيادة قيادة التوأم حسن

وشدد مصيلحى على أهمية المواجهات القادمة أمام أندية أسوان ووادى دجلة وإنبى، وضرورة بذل كل الجهد من أجل تحقيق الفوز في هذه المباريات، ليتمكن الفريق من التواجد بموقع يليق به بجدول المسابقة مع نهاية الدور الأول لبطولة الدوري العام، وتعاهد الجميع على تقديم أداء قوى يليق بسمعة وتاريخ زعيم الثغر خلال المواجهات القادمة.