شكرا لقرائتكم خبر عن متعب: ربنا كرمنى بحب جماهير الأهلي.. وأتمنى نحقق العاشرة ونلعب بالمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر عماد متعب نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق عن سعادته بموجة الحب التى تلقاها من الجماهير الحمراء بمناسبة عيد ميلاده الـ39 اليوم، السبت، باعتباره أحد نجوم الجيل الذهبى بالأهلي.

وقال متعب، فى تصريحات لقناة الأهلي، "ربنا كرمنى باللعب للأهلي وشرف كبير التواجد فى صرح كبير بحجم الأهلى، وأفضل شيء هو حب الناس وحب جمهور الأهلى وأسعى لزيادتها وكل كلمة أو لفظ أقوله باخد بالى عشان مزعلش الجماهير الحمراء، ولو غلطت بلفظ بطلع أقول إنى غلطت، ولو أى حاجة خرجت منى بقول لجمهور الأهلى متزعلوش منى لأنها عن غير قصد".

وعن أزمة المهاجمين في الأهلى قال متعب، "هناك قلة من المهاجمين بمصر فى الفترة الأخيرة، مش هقول فيه مشكلة وده بيرجع لطريقة اللعب لأن المدربين بيعتمدوا على رأس حربة وحيد، وعمرو جمال فى أول موسمين له مع الأهلى كان فيه شكل كبير منى، ولو كمل بنفس الشكل والأسلوب كان وصل لمرحلة كبيرة، ولكن حظه وحش بسبب الإصابة والمشكلة عندنا فى الاستمرارية لعدد من السنوات بنفس المستوى ونفس الأداء".

ووجه متعب رسالة لجماهير الأهلى قائلا، "أقول لجمهور الأهلى ألف شكر على وقوفكم جنبى وعلى الوقوف جنب الأهلى وانتوا السند الأول والرئيسى للاعبين، ومن غيركم ناقصنا حاجات كتير وفى وجودكم ومخلينا فى أحسن صورة وأحسن مكانة، وإن شاء الله اللعيبة اللى اعتزلت واللى بيلعبوا يحاولوا يسعدوكم طول الوقت وميخلكمش أبدا".

كما وجه متعب رسالة للاعبى الأهلى قائلا، "أنتوا لعيبة رجالة وبنفخر بيكم وأنا بالفخر بالجيل الحالى ومستنيين منكم اكتر واكتر وانتوا حققتوا إنجاز الجيل اللى قبلكم كان بيتفاخر إنه حققه، ويمكن فيه ناس بتلعب أول موسم فى الأهلى وحققت الإنجاز ده، وأتمنى الطموح يتجدد ونحقق دورى أبطال أفريقيا ونلعب كأس العالم للأندية ونحقق مركز أفضل".